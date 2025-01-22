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Особняк Сысоева на Васильевском острове намерены приспособить под точку общепита

Власти Санкт-Петербурга одобрили проект приспособления исторического особняка С. Сысоева 1845 года постройки и территории вокруг него под современное использование. Как следует из заключения комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), в здании планируется разместить объект общественного питания.

Фото: Скриншот «Яндекс. Карты»

Фото: Скриншот «Яндекс. Карты»

Исторический особняк располагается по адресу: 9-я линия В.О., д. 60, лит. А. Согласно заключению КГИОП, проект предусматривает локальные изменения лицевого и дворовых фасадов здания. В частности, запланирована корректировка уклона кровли мансарды, габаритов ведущего на террасу дверного проема, остекление дверей и т.д.

При этом в документе уточняется, что все запланированные работы соответствуют требованиям режима зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия, расположенных в исторически сложившихся центральных районах Петербурга (ОЗРЗ-1).

Особняк С.Сысоева был построен в середине XIX века по проекту архитектора Алексея Андреева, в конце XIX века его частично перестроили под здание приюта. Общая площадь объекта составляет 2,1 тыс. кв. м.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что официальным застройщиком на объекте выступает компания ООО «Особняк С. Сысоева», владельцем которой является предприниматель и советник гендиректора ООО «Бронка групп» Павел Альтов — сын сатирика Семена Альтова.

Андрей Цедрик

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