Дублеру МКАД прописали умеренный тариф

Подмосковные власти обнародовали тарифы проезда по северному дублеру МКАД — Мытищинской скоростной хорде. Так, для владельца легковой машины стоимость составит 238 руб. Эксперт назвал такой тариф вполне доступным для водителей. Один километр проезда по другим платным дорогам Подмосковья, в частности на головном участке М-11 (15–58-й км) или на обходе Одинцово, обходится заметно дороже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мытищинская скоростная хорда

Фото: Группа «ВИС» Мытищинская скоростная хорда

Фото: Группа «ВИС»

Мытищинская скоростная хорда, рассказывал “Ъ”, открылась 17 декабря 2024 года. Платная дорога, деньги за проезд по которой пока не взимают, связывает Ярославское и Дмитровское шоссе, выполняя функцию северного дублера МКАД. Проезд по ней без пробок занимает 16–17 минут, тогда как через кольцевую — 25–30 минут. Отметим, это первая в Подмосковье региональная платная дорога: расположенные в области ЦКАД, М-4, М-11, М-12 являются дорогами федерального значения. Стоимость строительства хорды составила 50 млрд руб., из них 7,7 млрд руб.— это деньги подмосковного правительства, остальное — инвестиции группы ВИС, с которой в 2018 году заключено концессионное соглашение.

Тарифы опубликованы на сайте оператора трассы — компании «Транстолл» (дочерняя структура группы ВИС). Так, владельцу легковой машины проезд обойдется в 238 руб., или 14,8 руб. за 1 км. Это заметно дешевле, чем, к примеру, на головном участке дороги М-11 (15–58-й км), где цена достигает 25,2 руб. за 1 км, или на обходе Одинцово — до 25,8 руб. за 1 км. Однако на М-12 (участок МКАД—Орехово-Зуево) проезд все же дешевле — 9,5 руб. за 1 км.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

«Хорда пока эксплуатируется в тестовом бесплатном режиме,— заявили “Ъ” в группе компаний ВИС.— Концедент и концессионер проводят необходимые юридические процедуры для введения платного проезда. Техническая готовность для этого есть. О начале платного режима будет сообщено на сайте оператора, группы ВИС и через СМИ. Пока у автомобилистов есть еще время для того, чтобы освоить новые маршруты, привыкнуть к навигации».

Мытищинская хорда, напомним, оборудована системой «Свободный поток»: шлагбаумов на ней нет, счет за проезд выставляется автоматически по госномеру транспортного средства (оплата на сайте «Транстолла»). В ряде Telegram-каналов на днях появились фотографии процесса монтажа камер, которые будут контролировать проезд. В феврале, пояснили “Ъ” в группе ВИС, оплату можно будет осуществить с помощью сторонних транспондеров — госкомпании «Автодор», владельцев других платных дорог.

Штраф за неоплаченный проезд составит от 3 тыс. до 15 тыс. руб. (в зависимости от категории транспортного средства).

Для этого Мособлдуме предстоит принять поправки к региональному КоАП. Первое чтение законопроект прошел в ноябре. Этот же штраф впоследствии будут применять на других областных «платниках», в том числе Южно-Лыткаринской автодороге (юго-восточный дублер МКАД), участки которой откроют в 2025 году.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов называет тариф на хорде доступным для автовладельцев. «Дорога будет пользоваться особенной популярностью в пятницу, субботу и воскресенье вечером для объезда пробок»,— прогнозирует эксперт.

Иван Буранов