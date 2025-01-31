Карты «МИР» двух банков начали оформлять иностранным туристам в аэропорту Пулково

Прибывающие в Россию иностранные туристы получили возможность оформить банковские дебетовые карты платежной системы «МИР» сразу по прилету в Пулково. Такую возможность предоставляют «Т-Банк» и банк «Глобус», сообщили 31 января в компании ООО «Воздушные ворота Северной столице», управляющей петербургским аэропортом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Таким образом иностранные владельцы отечественных карт смогут оплачивать на территории РФ покупки в магазинах и онлайн, мобильную связь, услуги, расплачиваться в ресторанах и отелях, пояснили в ВВСС.

Для оформления карты потребуется паспорт иностранного гражданина и документ, подтверждающий право находиться на территории Российской Федерации (виза или миграционная карта). При этом в случае наличия гражданства стран ЕАЭС заявителю достаточно одного паспорта. Также банковскую карту можно оформить на иностранный номер телефона.

В сообщении уточняется, что оформить карту «Т-Банка» можно в зоне прибытия на 1-м этаже терминала Пулково (там же расположен банкомат), а карту банка «Глобус» — в зоне получения багажа международных рейсов и пунктах обмена валюты на 3-м этаже аэропорта.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в петербургском аэропорту Пулково начали тестировать доставку багажа с помощью беспилотных колесных роботов — автономных роверов «Пиранья».

Андрей Цедрик