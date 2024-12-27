Развозить багаж в аэропорту Пулково в тестовом режиме начали роверы-беспилотники

В петербургском аэропорту Пулково начали тестировать доставку багажа с помощью беспилотных колесных роботов — автономных роверов «Пиранья». Соглашение о сотрудничестве в рамках этого проекта подписали генеральный директор компании «Дронсхаб групп» Максим Томских и гендиректор управляющей компании ООО «Воздушные ворота Северной столицы» Леонид Сергеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба Пулково Фото: Пресс-служба Пулково Фото: Пресс-служба Пулково Следующая фотография 1 / 3 Фото: Пресс-служба Пулково Фото: Пресс-служба Пулково Фото: Пресс-служба Пулково

Как сообщили в пресс-службе Пулково, на пилотном этапе устройства будут перевозить негабаритный багаж и багаж маломобильных пассажиров, а также обеспечивать транспортировку в службе обработки багажа. В дальнейшем роверы возьмут на себя дополнительно функции навигации и станут помогать пассажирам ориентироваться в терминале. Уточняется, что поначалу управлять роботами удаленно будет оператором. Позднее же, после обучения, которое продлится до полугода, техника сможет работать полностью автономно.

Наземная беспилотная платформа «Пиранья» способна перевозить грузы массой до 300 кг и буксировать грузы массой до 500 кг. Контроль ровера осуществляется оператором через дистанционные каналы связи. Развитый современный интерфейс АРМ оператора позволяет одному человеку работать с несколькими платформами одновременно.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в петербургском аэропорту Пулково намерены построить новый грузовой терминал. Соответствующее соглашение в ноябре этого года подписали ООО «Воздушные ворота Северной столицы» и городской комитет по транспорту.

Андрей Цедрик