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Коммерсантъ FM
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Из Братиславы с нелюбовью

Украинца заподозрили в подготовке госпереворота и выдворили из Словакии

Власти Словакии, ранее заявившие о готовящемся в стране государственном перевороте под командой «иностранных экспертов», не только определились с их конкретной национальностью, но и перешли к более решительным шагам. В конце этой недели Братислава сообщила о намерении депортировать одного гражданина Украины из-за угрозы нацбезопасности. Этот инцидент пришелся на время, когда отношения двух стран и так находятся в состоянии острого конфликта из-за отказа Киева от транзита российского газа, что в Братиславе сочли угрозой собственной энергетической безопасности.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Фото: Petr David Josek / AP

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Фото: Petr David Josek / AP

Премьер Словакии Роберт Фицо с самого начала считал, что в массовых антиправительственных акциях, сотрясающих страну с середины декабря, имеется очевидный внешний след. На прошлой неделе он громогласно объявил о нахождении в Словакии «иностранных экспертов», которые участвовали в «цветных революциях» в Грузии и на Украине (см. “Ъ” от 25 января). А чуть позднее сообщил: треть людей, участвующих в митингах против словацкого правительства,— граждане Украины, и словацкие спецслужбы готовят список подлежащих депортации иностранцев, чьей целью является «подрыв государственного строя» путем уличных протестов.

К концу этой недели ситуация получила развитие.

Глава словацкой полиции Яна Машкарова сообщила о задержании гражданина Украины, который, предположительно, замешан в подготовке госпереворота и будет депортирован из страны по той причине, что он представляет «угрозу нацбезопасности Словакии».

Личность этого гражданина Украины в МВД раскрывать не стали. Кроме того, в качестве превентивной меры четырем лицам запретили въезд в Словакию (их гражданство не уточнялось). Но, скорее всего, в их число вошел основатель военизированного формирования «Грузинский национальный легион» (признано террористическим и запрещено в РФ), связанного с разведкой Украины, Ушанги Мамулашвили, известный как «Мамука». Именно на него указал сам Роберт Фицо, говоря о тех, кто стоит за антиправительственными акциями протеста в Словакии.

Вскоре после сообщений о задержании организатор протестных акций в Словакии, которые, к слову, продолжились минимум в трех городах и в пятницу, гражданская ассоциация «Мир Украине» призвала власти не пугать людей «выдуманными угрозами», а рассказать, на основании чего возникли подозрения в подготовке госпереворота.

Акция протеста в Братиславе, 24 января

Акция протеста в Братиславе, 24 января

Фото: Denes Erdos / AP

Акция протеста в Братиславе, 24 января

Фото: Denes Erdos / AP

Вскоре последовала и реакция украинского МИДа. «Мы настаиваем на том, чтобы словацкая сторона уважала права и интересы украинского гражданина. Посольство Украины в Словакии уже связалось с соответствующими органами Словакии для выяснения причин задержания»,— отметили в Киеве после новостей о намерении Братиславы выслать гражданина Украины.

Инцидент с украинцем стал лишь вершиной айсберга в и без того крайне напряженных отношениях Киева и Братиславы в последнее время. Одним из главных раздражителей стал отказ Украины от транзита российского газа, что напрямую ударило по энергетическим интересам Словакии. «Зеленский — наш враг. Он создал те проблемы, которые у нас есть. Он мне не нравится, потому что он вредит Словакии»,— откровенно высказался словацкий премьер на заседании экономического комитета парламента 28 января.

В ответ на это в МИД Украины упрекнули словацкие власти в том, что те, «отравившись российской пропагандой», «перестали различать черное и белое и стали называть лидеров соседних дружественных демократий врагами».

Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь напрямую к Роберту Фицо, заявил, что словацкий премьер «выбирает Москву вместо Америки и других партнеров, которые могут обеспечить его страну газом на коммерческих условиях», и тем самым допускает ошибку.

На этом конфликт не был исчерпан. 29 января МИД Словакии вызвал посла Украины Мирослава Кастрана и вручил ему ноту протеста против заявлений украинской стороны, которые были расценены как «вмешательство во внутренние дела Словацкой Республики». А уже на следующий день МИД Украины выразил словацкому послу Павлу Виздалу «решительное неприятие» заявлений о вмешательстве Киева во внутренние дела республики и других обвинений в отношении Киева.

Премьер Словакии побывал в Москве и выразил несогласие с Киевом по газовым вопросам

30 января Роберт Фицо намекнул, что кое в чем Киев начинает вынужденно сдаваться. В частности, по словам премьера Словакии, украинские власти стали рассматривать возможность транзита газа в Европу из Азербайджана, хотя «наиболее разумным» решением было бы продолжение транзита российского газа через Украину. «Под колоссальным давлением, которое мы оказываем на президента Украины Зеленского, Украина начинает говорить о готовности рассмотреть возможность транзита азербайджанского газа через свою территорию в сторону Европы»,— заявил словацкий политик.

Лусине Баласян

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