Правительство начало ревизию танкерного флота после ЧП в Керченском проливе

Правительство России начало ревизию отечественного танкерного флота по поручению президента Владимира Путина. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Савельев в интервью ТАСС.

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По его словам, власти намерены привести в порядок законодательную базу, регламентирующую морские и речные перевозки нефти и нефтепродуктов, а также правила безопасности судоходства.

Поручение о проверке состояния танкерного флота было дано президентом 23 января 2025 года. Владимир Путин также распорядился провести комплексные исследования по ликвидации последствий подобных техногенных катастроф.

В Керченском проливе 15 декабря потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут. По данным Минтранса, в море попало 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов. В регионе действуют режимы чрезвычайной ситуации федерального и регионального уровней.

Анна Гречко