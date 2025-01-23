Президент России поручил проверить танкерный флот после ЧС в Анапе

Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Виталию Савельеву проверить состояние танкерного флота после ЧС в Анапе. Во время совещания с членами правительства РФ глава государства отметил, что нужно провести комплексную ревизию нормативной базы, регламентирующей морские и речные перевозки нефти и нефтепродуктов, а также нарушений правил мореплавания и безопасности судоходства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин считает, что также нужно исследовать технический, технологический и научный потенциал по ликвидации последствий похожих техногенных катастроф. Президент отметил, что такая комплексная работа затронет работу сразу нескольких ведомств.

На совещании стало известно, что правительство РФ направит Краснодарскому краю 1,5 млрд руб. Средства выделят на возмещение расходов по ликвидации ЧС в Черном море.

Татьяна Ручкина