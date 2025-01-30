В Екатеринбурге закрылись три магазина сети «Светофор», следует из данный сервиса 2ГИС. Работу прекратили филиалы на ул. Новгородцевой, 13а, ул. Вилонова, 45с и на пер. Базовом, 47в.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Магазины сети «Светофор» подверглись масштабным проверкам Роспотребнадзора, сообщало издание «Ведомости». Так, в Москве по четырем судебным искам было принято решение о приостановке работы части магазинов сети в связи с нарушением законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия. Всего было подано 12 исков.

В пресс-службе свердловского Роспотребнадзора «Ъ-Урал» не смогли прокомментировать закрытие магазинов. Там сообщили, что проверки в отношении сети проводят на уровне федерального ведомства.

Анна Капустина