Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с тружениками тыла и татарстанцами, жившими в блокадном Ленинграде, и вручил им юбилейные медали к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Об этом глава республики сообщил в своем телеграм-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Рустам Минниханов вручил медали блокадникам и татарстанским труженикам тыла Фото: Телеграм-канал Рустама Минниханова Фото: Телеграм-канал Рустама Минниханова Фото: Телеграм-канал Рустама Минниханова Следующая фотография 1 / 3 Рустам Минниханов вручил медали блокадникам и татарстанским труженикам тыла Фото: Телеграм-канал Рустама Минниханова Фото: Телеграм-канал Рустама Минниханова Фото: Телеграм-канал Рустама Минниханова

Среди награжденных были и татарстанцы, которые еще до совершеннолетия оказались узниками концлагерей.

«Выпавшие на вашу долю испытания невозможно осознать... Крепкого здоровья и долгих лет жизни вам!» — написал Рустам Минниханов.

Ранее в минкульте Татарстана сообщили, что в 2025 году в рамках года защитника Отечества и 80-летия победы в Великой Отечественной войне в Казани установят четыре новых памятника.

Дарья Сайфиева