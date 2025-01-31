Рустам Минниханов вручил медали блокадникам и татарстанским труженикам тыла
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с тружениками тыла и татарстанцами, жившими в блокадном Ленинграде, и вручил им юбилейные медали к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Об этом глава республики сообщил в своем телеграм-канале.
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Среди награжденных были и татарстанцы, которые еще до совершеннолетия оказались узниками концлагерей.
«Выпавшие на вашу долю испытания невозможно осознать... Крепкого здоровья и долгих лет жизни вам!» — написал Рустам Минниханов.
Ранее в минкульте Татарстана сообщили, что в 2025 году в рамках года защитника Отечества и 80-летия победы в Великой Отечественной войне в Казани установят четыре новых памятника.