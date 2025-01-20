В 2025 году в Татарстане установят четыре новых памятника

Четыре новых мемориальных объекта разместят в республике в этом году, заявила глава ведомства Ирада Аюпова на итоговой коллегии Министерства культуры Татарстана.

«В 2025 году рамках года защитника отечества и 80-летия победы в Великой Отечественной войне, в Казани запланирована установка памятника поэту-фронтовику Фатиху Кариму, бюстов генералу армии Махмуту Гарееву и участнику СВО, Герою России Дамиру Гилемханову, а также мемориальной доски герою Советского Союза Георгию Мосолову», — рассказала она.

Проведение итоговой коллегии Минкульта Татарстана приурочили к торжественному открытию нового здания театра Камала, которое состоялось в Казани 20 января.

Дарья Сайфиева