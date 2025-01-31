Беглов: В 2026 году Большой Смоленский мост будет готов к пропуску судов

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в 2026 году Большой Смоленский мост будет готов к пропуску судов. О ходе строительства первой за 40 лет разводной переправы через Неву градоначальник рассказал в эфире программы «Петербург. Новый взгляд».

«Там возведены 7 из 10 опор через Неву. Смонтированы более 20% пролетных строений. По окончании навигации 2025 года генеральный подрядчик приступит к монтажу разводного пролета и завершит работы до конца года. В 2026 году мост будет готов к пропуску судов»,— передает слова губернатора пресс-служба Смольного.

Сегодня работы ведутся на обоих берегах Невы — на левом уже готовы 13 из 21 опоры транспортной развязки с проспектом Обуховской Обороны. На правом, в районе пересечения Коллонтай и Дальневосточного, стартовали работы по возведению фундаментов опор путепровода.

По словам господина Беглова, существует техническая возможность открыть рабочее движение по Большому Смоленскому мосту в 2027 году, полностью завершить строительство — в 2028-м (на год раньше плана).

Ранее «Ъ-СПб» подробнее писал о планах города открыть движение по новой переправе в 2027 году.

Дарья Астанина