Захарова назвала критику песни «Сигма бой» «клинической русофобией»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «безумием» критику песни «Сигма бой» в Европе.

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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Мария Захарова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Это уже клиническая русофобия. Есть просто русофобия, а у нее есть еще стадии. Это клиника»,— сказала дипломат на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

Госпожа Захарова добавила, что еще «из разряда безумия» можно запретить бурых медведей, часть солнца, которая светит России, или отрезок мирового океана, касавшегося российских берегов.

В декабре 2024 года немецкий депутат, член Европарламента от партии «Вольт Европа» Нэла Риль раскритиковала композицию «Сигма Бой», назвав ее пропагандой «российских идей» и «патриархального взгляда на мир». Также 27 января православные активисты «Сорок сороков» обратились в Генпрокуратуру с требованием проверить песню на предмет «распространения информации, направленной на сексуализацию детей».

Песня «Сигма бой» вышла на стриминговых сервисах в начале октября 2024 года, а затем неоднократно презентовалась на различных площадках. На выступлениях девочки исполняли танец, который позднее завирусился в TikTok. Текст для песни написал Мукка (Серафим Сидорин), исполнитель хита 2018 года «Девочка с каре». Трек выпустил рекорд-лейбл Rhymes Music. На YouTube-канале Betsy релиз «Сигма бой» набрал более 64 млн прослушиваний. Сейчас песня находится на десятом месте чарта Hot Dance/Pop Songs в Billboard.

О попадании песни «Сигма Бой» в Billboard — в материале «Ъ» «Бой по новым правилам».