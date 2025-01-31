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Россия выясняет обстоятельства задержания Норвегией судна с российским экипажем

Посольство РФ в Норвегии выясняет обстоятельства задержания норвежского судна Silver Dania с российским экипажем на борту, сообщает агентство ТАСС. По информации агентства, российская сторона направила запрос в норвежскую полицию.

Silver Dania

Silver Dania

Фото: Wolfgang Fricke / Wikimedia

Silver Dania

Фото: Wolfgang Fricke / Wikimedia

«На данный момент норвежская полиция о задержании российских граждан в посольство не сообщала. Направили официальный запрос в полицию округа Тромс, выясняем обстоятельства ситуации»,— приводит ТАСС комментарий российского посольства.

Ранее в пятницу полиция Норвегии сообщила о задержании норвежского судна Silver Dania с российским экипажем на борту. В правоохранительных органах допустили, что судно может быть причастно к инциденту с повреждением оптоволоконного кабеля в Балтийском море между Латвией и Швецией, о котором стало известно 26 января.

Как сообщили в полиции Норвегии, судно Silver Dania было задержано береговой охраной около 21:00 в четверг вечером. После задержания корабль направили в порт Тромсё, куда он прибыл в пятницу в 06:40 по местному времени. В опубликованном в пятницу заявлении утверждалось, что полиция проводит на судне обыски, допросы и сбор улик.

Ранее шведская прокуратура уведомила, что начала расследование по факту возможной диверсии после повреждения оптоволоконного кабеля связи между Швецией и Латвией в Балтийском море.

Подробнее о ситуации в Балтийском море — в публикации «Ъ» «НАТО встает на стражу балтийского дна».

Анастасия Домбицкая

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