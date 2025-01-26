В Латвии сообщили о повреждении еще одного подводного кабеля

В Балтийском море был поврежден оптоволоконный кабель Латвийского государственного центра радио- и телевещания (LVRTC). Кабель пролегает между Латвией и Швецией. Об этом пишет LETA.

«На данный момент есть основания считать, что кабель значительно поврежден и повреждение возникло из-за внешнего воздействия»,— заявила представитель LVRTC Винета Спругайн. В LVRTC предупредили о возможном замедлении скорости, однако добавили, что компания использует другие кабели и сегодняшнее повреждение в основном не затронуло конечных пользователей в Латвии. Кабель пролегает на глубине более 50 метров и узнать, как именно он был поврежден, можно только с началом ремонтных работ, рассказали в компании.

Латвийские военные анализируют движение других судов в районе происшествия, сообщает портал LSM со ссылкой на адмирала Мариса Поленцса.

Ранее The Washington Post со ссылкой на анонимные источники в разведслужбах писала, что разведывательные службы США и европейских стран не нашли доказательств тому, что Россия причастна к череде разрывов подводных кабелей. Расследование в том числе было связано с повреждением энергокабеля EstLink 2, который проложен между Финляндией и Эстонией. Он отключился в аварийном порядке 25 декабря 2024 года.

Подробнее о происшествиях — в материале «Ъ» «НАТО встает на стражу балтийского дна».