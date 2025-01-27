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Коммерсантъ FM
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В Швеции задержали судно по подозрению в повреждении кабеля в Балтийском море

Шведская прокуратура начала расследование по факту возможной диверсии после повреждения оптоволоконного кабеля связи между Швецией и Латвией в Балтийском море. Судно, подозреваемое в инциденте, было задержано, сообщило шведское ведомство. Под каким флагом шло задержанное судно и куда оно направлялось, не уточняется.

Предварительное расследование возглавит старший прокурор Матс Юнгквист. В заявлении говорится, что полиция безопасности проводит следственные мероприятия, однако подробности не раскрываются из-за текущего статуса дела. В работе также участвует несколько ведомств, в том числе Национальное управление полицейских операций, береговая охрана и вооруженные силы страны.

О повреждении кабеля Латвийского государственного центра радио- и телевещания (LVRTC) стало известно накануне, 26 января. В LVRTC заявили, что повреждение кабеля могло возникнуть из-за внешнего воздействия. Кабель пролегает на глубине более 50 м, и узнать, как именно он был поврежден, можно только с началом ремонтных работ, отметили в компании.

В Балтийском море за последние несколько месяцев произошло несколько повреждений подводных кабелей. За некоторые инциденты вину возлагали на Россию. The Washington Post со ссылкой на источники в разведслужбах писала, что разведывательные службы США и европейских стран не нашли доказательств тому, что Россия причастна к череде разрывов подводных кабелей. Расследование в том числе было связано с повреждением энергокабеля EstLink 2, который проложен между Финляндией и Эстонией.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «НАТО встает на стражу балтийского дна».

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