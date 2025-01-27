К воронежскому «Факелу» присоединился Александр Ломовицкий
Воронежский футбольный клуб (ФК) «Факел» подписал соглашение об аренде 27-летнего «универсального» спортсмена Александра Ломовицкого. Он будет играть за команду до конца сезона, сообщили в пресс-службе ФК.
Александр Ломовицкий
Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ
Александр Ломовицкий — воспитанник московского «Спартака». На протяжении шести сезонов он играл за молодежную, дублирующую и основную команды красно-белых. Также выступал за тульский «Арсенал» и подмосковные «Химки». Последние годы провел в казанском «Рубине». В рамках Российский премьер-лиги принял участие в 122 матчах, в которых отметился восемью голами и семью результативными передачами. По данным портала Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет € 500 тыс.
На прошлой неделе «Факел» подписал контракт с российским защитником Альбертом Габараевым. Также стало известно, что клуб покидают полузащитник Табо Селе и, временно, вратарь Вячеслав Доровских.