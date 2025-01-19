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Воронежский «Факел» в первом матче зимних сборов обыграл сербский клуб

Проходящий зимние сборы в Турции воронежский футбольный клуб «Факел» в товарищеском матче победил «Спартак» из сербского города Суботица. Игра завершилась со счетом 2:1.

Нападающий воронежского «Факела» Владимир Ильин (в центре) забил два гола сербскому «Спартаку» в контрольном матче на зимних сборах

Нападающий воронежского «Факела» Владимир Ильин (в центре) забил два гола сербскому «Спартаку» в контрольном матче на зимних сборах

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Нападающий воронежского «Факела» Владимир Ильин (в центре) забил два гола сербскому «Спартаку» в контрольном матче на зимних сборах

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Все голы были забиты в первом тайме. На 13-й минуте точным ударом с лета счет открыл полузащитник «Спартака» Йован Лукич. На 36-й минуте нападающий «Факела» Владимир Ильин реализовал пенальти, который сам же и заработал, а 43-й удвоил преимущество. В конце матча «Спартак» мог сравнять счет, но воронежцев выручила штанга.

Во время игры полузащитник «Факела» Вячеслав Якимов получил перелом костей носа со смещением. Ночь он провел в больнице, дальнейшей информации о восстановлении игрока клуб не сообщал.

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов отметил, что выигрыш на сегодняшний момент не главное: «Подготовка к возобновлению сезона продолжается. И у нас еще очень много работы впереди».

Во время зимних сборов воронежский клуб планирует провести еще восемь контрольных матчей. В них «Факел» встретится с еще двумя иностранными командами (сербский «Железничар» 22 января и узбекский «Насаф» 14 февраля), тремя соперниками по Российской премьер-лиге (махачкалинское «Динамо» 29 января, нижегородский «Пари НН» 1 февраля с двумя матчами в один день и московский ЦСКА 17 февраля) и двумя представители второго по силе чемпионата России Первой лиги (московское «Торпедо» 6 февраля и тульский «Арсенал» 21 февраля).

Фотогалерея

Как «Факел» проиграл ЦСКА в последнем матче 2024 года

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Воронежский «Факел» в последнем матче 2024 года проиграл московскому ЦСКА, оставшись на зимний перерыв в зоне вылете

Воронежский «Факел» в последнем матче 2024 года проиграл московскому ЦСКА, оставшись на зимний перерыв в зоне вылете

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Организаторы постарались создать новогоднее настроение, например, первый символический удар по мячу нанес Дед Мороз

Организаторы постарались создать новогоднее настроение, например, первый символический удар по мячу нанес Дед Мороз

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Посмотреть в прохладный декабрьский вечер на игру команд пришел 8 661 человек

Посмотреть в прохладный декабрьский вечер на игру команд пришел 8 661 человек

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

В том числе поддержать московский клуб приехало немало болельщиков ЦСКА

В том числе поддержать московский клуб приехало немало болельщиков ЦСКА

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Главный тренер ЦСКА Марко Николич (в центре) особенно хвалил атмосферу на воронежском стадионе

Главный тренер ЦСКА Марко Николич (в центре) особенно хвалил атмосферу на воронежском стадионе

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

ЦСКА вышел вперед ужа на 13-й минуте, когда гости поймали хозяев на контратаке

ЦСКА вышел вперед ужа на 13-й минуте, когда гости поймали хозяев на контратаке

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Воронежские болельщики после этого только усилили поддержку «Факела»

Воронежские болельщики после этого только усилили поддержку «Факела»

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Игра была довольно контактной

Игра была довольно контактной

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Голов в первом тайме так и не случилось

Голов в первом тайме так и не случилось

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

В начале второго тайма вернейший момент отыграться был у полузащитника «Факела» Вячеслава Якимов (в центре в синем), однако он не попал в пустые ворота

В начале второго тайма вернейший момент отыграться был у полузащитника «Факела» Вячеслава Якимов (в центре в синем), однако он не попал в пустые ворота

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

ЦСКА после этого усилили натиск

ЦСКА после этого усилили натиск

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Воронежцев несколько раз выручал вратарь Виталий Гудиев (в желтом)

Воронежцев несколько раз выручал вратарь Виталий Гудиев (в желтом)

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Лучшим игроком матча был признан хавбек ЦСКА Матвей Кисляк

Лучшим игроком матча был признан хавбек ЦСКА Матвей Кисляк

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Голкиперу ЦСКА Владиславу Торопу тоже нашлась работа

Голкиперу ЦСКА Владиславу Торопу тоже нашлась работа

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Вышедший на замену и сравнявший в прошлом воронежском матче нападающий «Факела» Николай Гиоргобиани (в прыжке) в этот раз ударом головы помочь команде не смог

Вышедший на замену и сравнявший в прошлом воронежском матче нападающий «Факела» Николай Гиоргобиани (в прыжке) в этот раз ударом головы помочь команде не смог

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

«Факел» не сдавался и продолжал атаковать

«Факел» не сдавался и продолжал атаковать

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Опасные моменты создавал и ЦСКА

Опасные моменты создавал и ЦСКА

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Других забитых мячей зрители так и не увидели

Других забитых мячей зрители так и не увидели

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов заявил, что определяющим моментом был незабитый Вячеславом Якимовым гол

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов заявил, что определяющим моментом был незабитый Вячеславом Якимовым гол

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

В зимний перерыв футболисты немного отдохнут, а в новому году отправятся на сборы, чтобы подготовиться к весенне-летнему отрезку РПЛ, который стартует в начале марта

В зимний перерыв футболисты немного отдохнут, а в новому году отправятся на сборы, чтобы подготовиться к весенне-летнему отрезку РПЛ, который стартует в начале марта

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Следующая фотография
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Воронежский «Факел» в последнем матче 2024 года проиграл московскому ЦСКА, оставшись на зимний перерыв в зоне вылете

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Организаторы постарались создать новогоднее настроение, например, первый символический удар по мячу нанес Дед Мороз

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Посмотреть в прохладный декабрьский вечер на игру команд пришел 8 661 человек

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

В том числе поддержать московский клуб приехало немало болельщиков ЦСКА

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Главный тренер ЦСКА Марко Николич (в центре) особенно хвалил атмосферу на воронежском стадионе

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

ЦСКА вышел вперед ужа на 13-й минуте, когда гости поймали хозяев на контратаке

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Воронежские болельщики после этого только усилили поддержку «Факела»

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Игра была довольно контактной

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Голов в первом тайме так и не случилось

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

В начале второго тайма вернейший момент отыграться был у полузащитника «Факела» Вячеслава Якимов (в центре в синем), однако он не попал в пустые ворота

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

ЦСКА после этого усилили натиск

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Воронежцев несколько раз выручал вратарь Виталий Гудиев (в желтом)

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Лучшим игроком матча был признан хавбек ЦСКА Матвей Кисляк

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Голкиперу ЦСКА Владиславу Торопу тоже нашлась работа

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Вышедший на замену и сравнявший в прошлом воронежском матче нападающий «Факела» Николай Гиоргобиани (в прыжке) в этот раз ударом головы помочь команде не смог

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

«Факел» не сдавался и продолжал атаковать

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Опасные моменты создавал и ЦСКА

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Других забитых мячей зрители так и не увидели

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов заявил, что определяющим моментом был незабитый Вячеславом Якимовым гол

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

В зимний перерыв футболисты немного отдохнут, а в новому году отправятся на сборы, чтобы подготовиться к весенне-летнему отрезку РПЛ, который стартует в начале марта

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Смотреть

Иван Недокопов

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