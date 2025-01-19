Воронежский «Факел» в первом матче зимних сборов обыграл сербский клуб

Проходящий зимние сборы в Турции воронежский футбольный клуб «Факел» в товарищеском матче победил «Спартак» из сербского города Суботица. Игра завершилась со счетом 2:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нападающий воронежского «Факела» Владимир Ильин (в центре) забил два гола сербскому «Спартаку» в контрольном матче на зимних сборах

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Нападающий воронежского «Факела» Владимир Ильин (в центре) забил два гола сербскому «Спартаку» в контрольном матче на зимних сборах

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Все голы были забиты в первом тайме. На 13-й минуте точным ударом с лета счет открыл полузащитник «Спартака» Йован Лукич. На 36-й минуте нападающий «Факела» Владимир Ильин реализовал пенальти, который сам же и заработал, а 43-й удвоил преимущество. В конце матча «Спартак» мог сравнять счет, но воронежцев выручила штанга.

Во время игры полузащитник «Факела» Вячеслав Якимов получил перелом костей носа со смещением. Ночь он провел в больнице, дальнейшей информации о восстановлении игрока клуб не сообщал.

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов отметил, что выигрыш на сегодняшний момент не главное: «Подготовка к возобновлению сезона продолжается. И у нас еще очень много работы впереди».

Во время зимних сборов воронежский клуб планирует провести еще восемь контрольных матчей. В них «Факел» встретится с еще двумя иностранными командами (сербский «Железничар» 22 января и узбекский «Насаф» 14 февраля), тремя соперниками по Российской премьер-лиге (махачкалинское «Динамо» 29 января, нижегородский «Пари НН» 1 февраля с двумя матчами в один день и московский ЦСКА 17 февраля) и двумя представители второго по силе чемпионата России Первой лиги (московское «Торпедо» 6 февраля и тульский «Арсенал» 21 февраля).

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Иван Недокопов