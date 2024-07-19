В сине-белом цвете

20 июля стартует новый сезон Российской премьер-лиги. Впервые в своей истории третий раз подряд в элите российского футбола будет играть воронежский «Факел». После прошлого сезона, когда клуб болтался на грани вылета, но в итоге сохранил прописку и занял рекордное для себя 11-е место, команда значительно обновилась. По данным Transfermarkt, тот состав стоил 12,2 млн евро. Нынешний подорожал более чем на 1 млн до 13,4 млн. И хотя трансферное окно закроется 5 сентября, кто будет играть за «Факел», уже в целом понятно. Как изменилась стоимость бывших, оставшихся и новых игроков клуба — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Основной вратарь Александр Беленов. В «Факеле» с июня 2023 года. За год стоимость не изменилась и составляет €250 тыс. 37 лет Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Вратарь Виталий Гудиев. В «Факеле» с июня 2023 года. За год стоимость упала с €400 тыс. до €350 тыс. 29 лет Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Третий вратарь Вячеслав Доровских. Воспитанник «Факела», в официальных матчах за команду еще не играл. За год стоимость не изменилась и составляет €50 тыс. 20 лет Фото: пресс-служба ФК «Факел» Защитник Макс Дзиов. Перешел в «Факел» 26 июня 2024 года из белорусского клуба «Динамо-Брест». За год стоимость выросла со €125 тыс. до €250 тыс. 22 года Фото: пресс-служба ФК «Факел» Защитник Сергей Брызгалов. В «Факеле» с сентября 2019 года. За год стоимость упала с €300 тыс. до €250 тыс. 31 год Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Защитник Владислав Мастерной. В «Факеле» с сентября 2019 года. За год стоимость выросла с €300 тыс. до €600 тыс. Весной 2024 года оценивался в €700 тыс. 28 лет Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Защитник Василий Черов. В «Факеле» с декабря 2020 года. За год стоимость выросла с €500 тыс. до €700 тыс. 28 лет Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Защитник Игорь Калинин. Взят в аренду у «Ростова» в 2022 году, третий сезон будет играть за «Факел». За год стоимость упала с €900 тыс. до €700 тыс. 28 лет Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Защитник Игорь Юрганов. В «Факеле» с февраля 2024 года. За год стоимость упала с €800 тыс. до €700 тыс. 30 лет Фото: пресс-служба ФК «Факел» Защитник Райан Сенхаджи. В «Факеле» с января 2024 года. За год стоимость выросла со €100 тыс. до €900 тыс. 27 лет Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Защитник Сергей Божин (в центре, №47). В «Факеле» с июня 2022 года. За год стоимость не изменилась и составляет €900 тыс. 29 лет Фото: Пресс-служба ФК Факел Полузащитник Андрей Ивлев. Воспитанник «Факела», дебютировал за основную команду в прошлом сезоне. За год стоимость не изменилась и составляет €75 тыс. 17 лет Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Полузащитник Абдула Багамаев. В «Факеле» с июня 2023 года. За год стоимость выросла с €50 тыс. до €75 тыс. 19 лет Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Полузащитник Лука Багателия (в синем). В «Факеле» с января 2024 года. За год стоимость выросла со €50 тыс. до €100 тыс. 20 лет Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Полузащитник Михаил Щетинин. Арендован у московского «Локомотива» в июне 2024 года. За год стоимость не изменилась и составляет €250 тыс. 19 лет Фото: пресс-служба ФК «Факел» Полузащитник Табо Селе. В «Факеле» с августа 2023 года. За год стоимость упала с €350 тыс. до €250 тыс. 27 лет Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Полузащитник и капитан команды Ираклий Квеквескири. В «Факеле» с июня 2022 года. За год стоимость выросла с €300 тыс. до €500 тыс. 34 года Фото: пресс-служба ФК «Факел» Полузащитник Дилан Мертенс. В «Факел» перешел в июне 2024 года из болгарского «Ботева». За год стоимость выросла с €500 тыс. до €600 тыс. 28 лет Фото: пресс-служба ФК «Факел» Полузащитник Мохамед Брахими. В «Факел» перешел в июне 2024 года из болгарского «Ботева», часть сезона 2022/23 играл за воронежский клуб на правах аренды. За год стоимость выросла с €600 тыс. до €700 тыс. 25 лет Фото: пресс-служба ФК «Факел» Полузащитник Никита Моцпан. В «Факеле» с июля 2023 года. За год стоимость выросла с €275 тыс. до €700 тыс. 23 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Полузащитник Ильнур Альшин. В «Факеле» с июня 2022 года. За год стоимость не изменилась и составляет €700 тыс. 30 лет Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Полузащитник Вячеслав Якимов. В «Факеле» с января 2021 года. За год стоимость выросла с €700 тыс. до €1 млн. 26 лет Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Нападающий Хызыр Аппаев. В «Факеле» с июня 2022 года. За год стоимость упала с €300 тыс. до €250 тыс. 34 года Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Нападающий Владимир Ильин (в бело-зеленом). В «Факел» перешел в июне 2024 года из грозненского «Ахмата». За год стоимость не изменилась и составляет €700 тыс. Осенью 2023 года оценивался в €900 тыс., пиковая стоимость фиксировалась в июне 2021 года — €2,2 млн. 32 года Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Нападающий Николай Гиоргобиани. В «Факел» перешел в июле 2024 года из владикавказской «Алании». За год стоимость не изменилась и составляет €800 тыс. 27 лет Фото: пресс-служба ФК «Факел» Нападающий Евгений Марков. В «Факеле» с декабря 2022 года. За год стоимость выросла с €500 тыс. до €1 млн. 30 лет Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Защитник Кирилл Суслов. Играл за «Факел» с 2021 года, по окончании сезона ушел в «Сочи», который по итогам сезона вылетел из РПЛ в Первую лигу. За год стоимость упала с €300 тыс. до €200 тыс. 32 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Защитник Николай Поярков. Был арендован у «Ростова», почти не играл за «Факел», по окончании сезона вернулся в «Ростов». За год стоимость упала с €350 тыс. до €250 тыс. 24 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Защитник Руслан Магаль. Играл за «Факел» с 2021 года, по окончании сезона ушел в «Сочи». За год стоимость упала с €400 тыс. до €350 тыс. 32 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Полузащитник Роман Акбашев. С полугодовым перерывом на «Ростов» в сезоне 2023/24 играл за «Факел» с 2020 года. По окончании сезона ушел в «Камаз» из Набережных Челнов, который играет в Первой лиге. За год стоимость упала с €800 тыс. до €400 тыс. 32 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Нападающий Максим Максимов. Играл за «Факел» с 2020 года, по окончании сезона ушел в московский клуб «Торпедо», который играет в Первой лиге. За год стоимость упала с €500 тыс. до €400 тыс. 28 лет Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Полузащитник Андрей Мендель. Играл за «Факел» с 2021 года, по окончании сезона покинул клуб и пока не нашел себе команду. За год стоимость упала с €600 тыс. до €500 тыс. 29 лет Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Тренирует «Факел» Игорь Черевченко, возглавивший команду за пять матчей до конца прошлого сезона Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Следующая фотография 1 / 34 Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Основной вратарь Александр Беленов. В «Факеле» с июня 2023 года. За год стоимость не изменилась и составляет €250 тыс. 37 лет Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Вратарь Виталий Гудиев. В «Факеле» с июня 2023 года. За год стоимость упала с €400 тыс. до €350 тыс. 29 лет Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Третий вратарь Вячеслав Доровских. Воспитанник «Факела», в официальных матчах за команду еще не играл. За год стоимость не изменилась и составляет €50 тыс. 20 лет Фото: пресс-служба ФК «Факел» Защитник Макс Дзиов. Перешел в «Факел» 26 июня 2024 года из белорусского клуба «Динамо-Брест». За год стоимость выросла со €125 тыс. до €250 тыс. 22 года Фото: пресс-служба ФК «Факел» Защитник Сергей Брызгалов. В «Факеле» с сентября 2019 года. За год стоимость упала с €300 тыс. до €250 тыс. 31 год Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Защитник Владислав Мастерной. В «Факеле» с сентября 2019 года. За год стоимость выросла с €300 тыс. до €600 тыс. Весной 2024 года оценивался в €700 тыс. 28 лет Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Защитник Василий Черов. В «Факеле» с декабря 2020 года. За год стоимость выросла с €500 тыс. до €700 тыс. 28 лет Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Защитник Игорь Калинин. Взят в аренду у «Ростова» в 2022 году, третий сезон будет играть за «Факел». За год стоимость упала с €900 тыс. до €700 тыс. 28 лет Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Защитник Игорь Юрганов. В «Факеле» с февраля 2024 года. За год стоимость упала с €800 тыс. до €700 тыс. 30 лет Фото: пресс-служба ФК «Факел» Защитник Райан Сенхаджи. В «Факеле» с января 2024 года. За год стоимость выросла со €100 тыс. до €900 тыс. 27 лет Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Защитник Сергей Божин (в центре, №47). В «Факеле» с июня 2022 года. За год стоимость не изменилась и составляет €900 тыс. 29 лет Фото: Пресс-служба ФК Факел Полузащитник Андрей Ивлев. Воспитанник «Факела», дебютировал за основную команду в прошлом сезоне. За год стоимость не изменилась и составляет €75 тыс. 17 лет Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Полузащитник Абдула Багамаев. В «Факеле» с июня 2023 года. За год стоимость выросла с €50 тыс. до €75 тыс. 19 лет Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Полузащитник Лука Багателия (в синем). В «Факеле» с января 2024 года. За год стоимость выросла со €50 тыс. до €100 тыс. 20 лет Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Полузащитник Михаил Щетинин. Арендован у московского «Локомотива» в июне 2024 года. За год стоимость не изменилась и составляет €250 тыс. 19 лет Фото: пресс-служба ФК «Факел» Полузащитник Табо Селе. В «Факеле» с августа 2023 года. За год стоимость упала с €350 тыс. до €250 тыс. 27 лет Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Полузащитник и капитан команды Ираклий Квеквескири. В «Факеле» с июня 2022 года. За год стоимость выросла с €300 тыс. до €500 тыс. 34 года Фото: пресс-служба ФК «Факел» Полузащитник Дилан Мертенс. В «Факел» перешел в июне 2024 года из болгарского «Ботева». За год стоимость выросла с €500 тыс. до €600 тыс. 28 лет Фото: пресс-служба ФК «Факел» Полузащитник Мохамед Брахими. В «Факел» перешел в июне 2024 года из болгарского «Ботева», часть сезона 2022/23 играл за воронежский клуб на правах аренды. За год стоимость выросла с €600 тыс. до €700 тыс. 25 лет Фото: пресс-служба ФК «Факел» Полузащитник Никита Моцпан. В «Факеле» с июля 2023 года. За год стоимость выросла с €275 тыс. до €700 тыс. 23 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Полузащитник Ильнур Альшин. В «Факеле» с июня 2022 года. За год стоимость не изменилась и составляет €700 тыс. 30 лет Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Полузащитник Вячеслав Якимов. В «Факеле» с января 2021 года. За год стоимость выросла с €700 тыс. до €1 млн. 26 лет Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Нападающий Хызыр Аппаев. В «Факеле» с июня 2022 года. За год стоимость упала с €300 тыс. до €250 тыс. 34 года Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Нападающий Владимир Ильин (в бело-зеленом). В «Факел» перешел в июне 2024 года из грозненского «Ахмата». За год стоимость не изменилась и составляет €700 тыс. Осенью 2023 года оценивался в €900 тыс., пиковая стоимость фиксировалась в июне 2021 года — €2,2 млн. 32 года Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Нападающий Николай Гиоргобиани. В «Факел» перешел в июле 2024 года из владикавказской «Алании». За год стоимость не изменилась и составляет €800 тыс. 27 лет Фото: пресс-служба ФК «Факел» Нападающий Евгений Марков. В «Факеле» с декабря 2022 года. За год стоимость выросла с €500 тыс. до €1 млн. 30 лет Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Защитник Кирилл Суслов. Играл за «Факел» с 2021 года, по окончании сезона ушел в «Сочи», который по итогам сезона вылетел из РПЛ в Первую лигу. За год стоимость упала с €300 тыс. до €200 тыс. 32 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Защитник Николай Поярков. Был арендован у «Ростова», почти не играл за «Факел», по окончании сезона вернулся в «Ростов». За год стоимость упала с €350 тыс. до €250 тыс. 24 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Защитник Руслан Магаль. Играл за «Факел» с 2021 года, по окончании сезона ушел в «Сочи». За год стоимость упала с €400 тыс. до €350 тыс. 32 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Полузащитник Роман Акбашев. С полугодовым перерывом на «Ростов» в сезоне 2023/24 играл за «Факел» с 2020 года. По окончании сезона ушел в «Камаз» из Набережных Челнов, который играет в Первой лиге. За год стоимость упала с €800 тыс. до €400 тыс. 32 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Нападающий Максим Максимов. Играл за «Факел» с 2020 года, по окончании сезона ушел в московский клуб «Торпедо», который играет в Первой лиге. За год стоимость упала с €500 тыс. до €400 тыс. 28 лет Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Полузащитник Андрей Мендель. Играл за «Факел» с 2021 года, по окончании сезона покинул клуб и пока не нашел себе команду. За год стоимость упала с €600 тыс. до €500 тыс. 29 лет Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Тренирует «Факел» Игорь Черевченко, возглавивший команду за пять матчей до конца прошлого сезона Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов