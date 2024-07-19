В сине-белом цвете
Кто будет играть за воронежский футбольный клуб «Факел» в новом сезоне
20 июля стартует новый сезон Российской премьер-лиги. Впервые в своей истории третий раз подряд в элите российского футбола будет играть воронежский «Факел». После прошлого сезона, когда клуб болтался на грани вылета, но в итоге сохранил прописку и занял рекордное для себя 11-е место, команда значительно обновилась. По данным Transfermarkt, тот состав стоил 12,2 млн евро. Нынешний подорожал более чем на 1 млн до 13,4 млн. И хотя трансферное окно закроется 5 сентября, кто будет играть за «Факел», уже в целом понятно. Как изменилась стоимость бывших, оставшихся и новых игроков клуба — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».
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