Воронежский «Факел» сыграл вничью с «Динамо-Махачкала» на зимних сборах

Товарищеский матч между воронежским «Факелом» и «Динамо-Махачкала» завершился со счетом 1:1. Он прошел в рамках зимних сборов в турецком Белеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Во время матча среди воронежских футболистов отличился защитник Сергей Божин

Фото: Пресс-служба ФК Факел Во время матча среди воронежских футболистов отличился защитник Сергей Божин

Фото: Пресс-служба ФК Факел

На 25-й минуте встречи счет открыл защитник «Динамо» Темирхан Сундуков. На 33-й ответный гол забил защитник «Факела» Сергей Божин.

В первой игре зимних сборов воронежский клуб победил сербский «Спартак» со счетом 2:1. Вторая встреча должна была состояться с сербским клубом «Железничар», но ее отменили из-за непогоды. Два следующих матча в рамках сборов воронежские спортсмены проведут с нижегородским «Пари НН». Оба запланированы на 1 февраля.

В перерыве между турами РПЛ «Факел» начал обновлять свой состав. Так, из клуба ушли полузащитник Табо Селе и, временно, вратарь Вячеслав Доровских. При этом к команде присоединились российский защитник Альберт Габараев и универсальный футболист Александр Ломовицкий.

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Алина Морозова