Воронежский «Факел» сыграл вничью с «Динамо-Махачкала» на зимних сборах
Товарищеский матч между воронежским «Факелом» и «Динамо-Махачкала» завершился со счетом 1:1. Он прошел в рамках зимних сборов в турецком Белеке.
Во время матча среди воронежских футболистов отличился защитник Сергей Божин
Фото: Пресс-служба ФК Факел
На 25-й минуте встречи счет открыл защитник «Динамо» Темирхан Сундуков. На 33-й ответный гол забил защитник «Факела» Сергей Божин.
В первой игре зимних сборов воронежский клуб победил сербский «Спартак» со счетом 2:1. Вторая встреча должна была состояться с сербским клубом «Железничар», но ее отменили из-за непогоды. Два следующих матча в рамках сборов воронежские спортсмены проведут с нижегородским «Пари НН». Оба запланированы на 1 февраля.
В перерыве между турами РПЛ «Факел» начал обновлять свой состав. Так, из клуба ушли полузащитник Табо Селе и, временно, вратарь Вячеслав Доровских. При этом к команде присоединились российский защитник Альберт Габараев и универсальный футболист Александр Ломовицкий.