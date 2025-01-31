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Коммерсантъ FM
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За избингом в деревню

За счет чего в России растет спрос на такой отдых

Число бронирований деревенских домов за последний год выросло на 30%, это данные аналитиков сервисов «ЮMoney» и «Суточно.ру». Особенно популярны оказались избушки в населенных пунктах Золотого кольца, деревнях рядом с Плесом, Суздалем и Смоленском, а также в селах Краснодарского края, Астраханской области, Северного Кавказа, Алтая и Карелии. Стоимость аренды варьируется в зависимости от региона, в среднем небольшой дом обойдется в сумму от 2,5 тыс. руб. до 7 тыс. руб. за сутки. Правда, избушка может оказаться с подставной старушкой. С подробностями — Екатерина Вихарева.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Избушки, «как у бабушки на даче»,— это отдых на природе с флером ностальгии, говорят эксперты. На том же «Авито» встречаются дома с настоящей русской печью: сутки аренды обойдутся всего в 5 тыс. руб. Есть варианты поизысканнее — старинный дом с мезонином, панорамными видами на Волгу и в английских розочках по моде времен Анны Карениной, за сутки в таком просят уже 80 тыс. руб. Избинг и деревнинг — тренд современного гостиничного бизнеса, подтверждают в OneTwoTrip. Правда, чаще всего путешественники аутентичности предпочитают удобство, указывает пиар-директор сервиса Елена Шелехова: «Наши клиенты интересуются проживанием в избе или гостинице недалеко от водоемов в каких-то отдаленных уголках России. Что-то приближенное к глэмпингу, с вайбом деревенской жизни. Средняя цена варьируется от 8 тыс. руб. до 10 тыс. в сутки».

Как ортодоксальный загородный отдых вошел в моду

Впрочем, даже атмосфера деревни имеет значение. Так, в Новосибирской области можно провести digital-детокс выходные с прогулками в лесу и просмотром старых фильмов у костра под звездным небом и с настоящей Бабой Ягой. Работает проект только летом, но из-за высокого спроса в прошлом году последних гостей там проводили аж в ноябре, рассказала основательница кемпинг-усадьбы «У Яги» Юлия Родина: «Усадьба находится в сосновом заказнике. Наши гости располагаются в шатрах с деревенскими условиями. Чтобы пойти в баньку, нужно наколоть дрова, чтобы умыться, — принести с колонки воды.

Июнь — это время сбора иван-чая, июль — праздника Ивана Купалы, август — походов за грибами и ягодами. Стоимость — 10,5 тыс. руб. за два с половиной дня вместе с питанием».

Настоящий ренессанс переживает и сельский туризм. По данным Россельхозбанка, только под новогодний сезон спрос бронирований агротуров в Кировской области взлетел более чем на 200%. Ожидается, что в этом году турпоток в сельскую местность вырастет на 60% и принесет отрасли 120 млрд руб. дохода. На Кубани уже больше сотни объектов такого отдыха — от агротуристических комплексов до виноделен и чайных плантаций. Спрос на них уже не первый год круглогодичный, рассказала владелица фермы «Экзархо» в Сочи Инга Экзархо: «С момента пандемии COVID-19, когда люди вырвались из замкнутых пространств в уникальные рекреационные места, спрос, я бы сказала, постоянно растет. Самое востребованное — это общение с нашими животными: катание и обучение верховой езде, а также наш фермерский уникальный продукт».

На «болотинг» после «избинга»

В отличие от интереса к этно- и агротурам, спрос на избинг многие эксперты называют дутым: о нем только слышно, но не видно. Да и в общем объеме туристического рынка он занимает менее 0,5%, указывает гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян. А главная проблема, по его словам, в неблагонадежных хозяевах: «Там 90% рынка — нелегальные объекты, особенно на Кавказе.

Были уже случаи, когда "бабушка" оказывалась 40-летним здоровым мужиком. Никаких перспектив роста у этого направления нет, если ты взял деньги вчерную, у тебя нет ни договора, ничего.

Ими движет обычная экономия. Пожалуйста, есть официальный агротуризм, сертифицированные фермерские хозяйства, но это же стоит все в два раза дороже. Романтика сельской жизни, запах тумана... Нет, конечно, обычная экономия».

В ближайшем Подмосковье ловкие предприниматели придумали уже и «полуизбинг»: условия спартанские, но зато накормят, напоят и баню за вас растопят.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Екатерина Вихарева

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