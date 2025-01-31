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Коммерсантъ FM
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В МИД РФ призвали к прекращению боевых действий в ДРК

В Министерстве иностранных дел России призвали к прекращению боевых действий в Демократической Республике Конго (ДРК) и выводу повстанческих войск с занятых территорий на востоке страны. Соответствующие заявления официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сделала на брифинге сегодня, 31 января.

Мария Захарова

Мария Захарова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Мария Захарова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Убеждены, что положить конец насилию на востоке ДРК можно только путем диалога между всеми заинтересованными и задействованными в конфликте сторонами»,— сказала госпожа Захарова (цитата по «РИА Новости»). «Мы призываем к незамедлительному прекращению боевых действий, выводу подразделений группировки с занятых территорий и возобновлению переговорного процесса в рамках существующих региональных миротворческих форматов»,— подчеркнула дипломат.

По словам официального представителя дипведомства, нельзя допустить эскалации ситуации, поскольку это может привести к «скатыванию к межгосударственному конфликту».

Ситуация в граничащей с Руандой провинции ДРК Северное Киву резко обострилась в минувшие выходные. После захвата в минувшее воскресенье административного центра провинции города Гома повстанцами из Движения М23 в боях между конголезскими правительственными войсками и боевиками погибли уже более 100 человек, свыше 1 тыс. получили ранения.

Власти конголезской республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из ДРК. В Руанде участие в операции не подтверждают.

Подробнее о положении дел в ДР Конго — в материале «Ъ» «В Конго час от часу не легче».

Анастасия Домбицкая

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