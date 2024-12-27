Следователи пришли к военачальникам

В минувшем году под уголовное преследование попали высшие чиновники Минобороны.

23 апреля был задержан замминистра обороны действительный государственный советник I класса (соответствует воинскому званию генерала армии) Тимур Иванов. Ему было предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки в виде безвозмездного строительства и реставрации принадлежащих замминистра и его семье объектов недвижимости, а затем и в растрате. Несколько дней спустя Сергея Шойгу на посту министра обороны сменил Андрей Белоусов. После этого в верхнем эшелоне военного ведомства началась настоящая зачистка: целый ряд руководящих чиновников Минобороны лишились должностей и попали под уголовное преследование. 13 мая 2024 года был задержан начальник управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов. По версии следствия, он получил взятку на сумму 30,5 млн руб. за помощь в заключении госконтрактов. 17 мая задержан и позже арестован бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов. По версии следствия, он причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката. 22 мая арестован начальник главного управления связи—замначальника Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин. По версии следствия, он получил 36 млн руб. в качестве взятки от руководства коммерческой организации, участвующей в госзаказах Минобороны. 26 июля задержан бывший замминистра обороны (в 2008–2022 годах) генерал армии Дмитрий Булгаков. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. 2 августа задержан замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майор Владимир Шестеров. Вместе с ним был задержан директор парка «Патриот» полковник в отставке Вячеслав Ахмедов. Их обвиняют в хищении более 30 млн руб. путем оплаты невыполненных работ и непоставленных товаров. 29 августа по этому же делу арестован бывший заместитель министра обороны генерал армии Павел Попов.