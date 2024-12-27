Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Следователи пришли к военачальникам

Уголовные дела возбуждены в отношении бывших руководящих сотрудников Минобороны

В минувшем году под уголовное преследование попали высшие чиновники Минобороны.

Предыдущая фотография

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 3

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

23 апреля был задержан замминистра обороны действительный государственный советник I класса (соответствует воинскому званию генерала армии) Тимур Иванов. Ему было предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки в виде безвозмездного строительства и реставрации принадлежащих замминистра и его семье объектов недвижимости, а затем и в растрате. Несколько дней спустя Сергея Шойгу на посту министра обороны сменил Андрей Белоусов. После этого в верхнем эшелоне военного ведомства началась настоящая зачистка: целый ряд руководящих чиновников Минобороны лишились должностей и попали под уголовное преследование. 13 мая 2024 года был задержан начальник управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов. По версии следствия, он получил взятку на сумму 30,5 млн руб. за помощь в заключении госконтрактов. 17 мая задержан и позже арестован бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов. По версии следствия, он причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката. 22 мая арестован начальник главного управления связи—замначальника Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин. По версии следствия, он получил 36 млн руб. в качестве взятки от руководства коммерческой организации, участвующей в госзаказах Минобороны. 26 июля задержан бывший замминистра обороны (в 2008–2022 годах) генерал армии Дмитрий Булгаков. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. 2 августа задержан замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майор Владимир Шестеров. Вместе с ним был задержан директор парка «Патриот» полковник в отставке Вячеслав Ахмедов. Их обвиняют в хищении более 30 млн руб. путем оплаты невыполненных работ и непоставленных товаров. 29 августа по этому же делу арестован бывший заместитель министра обороны генерал армии Павел Попов.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...