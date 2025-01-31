Подросток, пострадавший при взрыве газа под Воронежем, признался в убийстве матери

Гибель ведущего инженера управления капстроительства Нововоронежской атомной станции Ирины Ивановой, тело которой нашли после взрыва бытового газа в многоэтажке Нововоронежа Воронежской области, наступила за несколько дней до происшествия. Ее 16-летнему сыну, пострадавшему при взрыве, предъявлено обвинение в убийстве (ст. 105 УК РФ). Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия взрыва газа и пожара в многоквартирном доме Нововоронежа Воронежской области

Фото: СУ СК РФ по Воронежской области Последствия взрыва газа и пожара в многоквартирном доме Нововоронежа Воронежской области

Фото: СУ СК РФ по Воронежской области

На допросе подросток дал признательные показания. По ходатайству следствия он помещен в психиатрический стационар для проведения судебно-психиатрической экспертизы.

По предварительным данным, ночью 3 ноября прошлого года фигурант с помощью неустановленного предмета нанес матери множественные удары и колото-резаные повреждения, от которых та скончалась. Чтобы скрыть преступление, он открыл кран на газовой трубе и с помощью зажигалки воспламенил газовоздушную смесь.

Как сообщали ранее следователи, ночью 6 ноября «произошел хлопок бытового газа, вызвавший пожар». В результате медицинская помощь понадобилась четырем жильцам. По факту происшествия было возбуждено головное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ, до шести лет лишения свободы). По данным на 20 января, в пункте временного размещения оставались 15 человек, чьи квартиры пострадали при взрыве газа.

Подробнее о происшествии — в материале «Ъ-Черноземье».

Анастасия Колпачева