15 человек остаются в ПВР после взрыва газа под Воронежем в ноябре

Спустя два с половиной месяца после взрыва газа в многоэтажке Нововоронежа Воронежской области в пункте временного размещения остаются 15 человек. Как рассказали в правительстве региона, они не захотели или не смогли остаться у родственников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия пожара в Нововоронеже, начавшегося из-за взрыва газа

Фото: СУ СК РФ по Воронежской области Последствия пожара в Нововоронеже, начавшегося из-за взрыва газа

Фото: СУ СК РФ по Воронежской области

По данным облправительства, в пострадавшем подъезде восстановлен лифт. Электричество подведено ко всем квартирам, за исключением четырех наиболее пострадавших. В подъезде заменены стекла. Предстоит выполнить «ряд работ» внутри наиболее пострадавших квартир. Начинаются штукатурные работы в подъезде и на фасаде.

По факту происшествия воронежский СКР возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). По версии следствия, ночью 6 ноября прошлого года в одной из квартир девятиэтажки на улице Набережной «произошел хлопок бытового газа, вызвавший пожар». В результате местная жительница погибла, еще четыре человека, в том числе несовершеннолетний, пострадали и попали в больницу. Впоследствии стало известно, что погибшая — ведущий инженер управления капстроительства Нововоронежской атомной станции Ирина Иванова.

Подробнее об этом происшествии — в публикации «Ъ-Черноземье» «В который газ».

Алина Морозова