Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На складах в России скопилось рекордное количество автомобилей

Российский авторынок столкнулся с высоким уровнем затоваривания складов дистрибуторов. Как рассказал источник РБК на авторынке, на начало 2025 года у дилеров скопилось порядка 700 тыс. автомобилей, что почти вдвое превышает показатели начала прошлого года (около 400 тыс. единиц). На складах более половины (около 52%) занимают автомобили российского производство, остальные — импортного. Такую же оценку дает гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский

При этом директор агентства «Автостат» Сергей Целиков приводит цифру 600 тыс. транспортных средств, находящихся на складах. По его словам, такой показатель — рекордный как минимум с 2020 года, когда из-за пандемии у дилеров начались проблемы с логистикой. Он отметил, что ситуация стабилизировалась в 2023 году, однако в 2024-м предложение превысило спрос из-за наплыва на рынок китайских брендов.

По информации господина Целикова, из общего объема остатков порядка 500 тыс. приходится на легковые автомобили. При этом более 400 тыс. из них — китайского производства, а 100 тыс.— отечественного. Еще около 100 тыс. машин — это коммерческий транспорт, в том числе средние и тяжелые грузовики и автобусы.

Согласно данным ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), в прошлом году продажи новых легковых авто составили 1,69 млн штук. Из них 53% пришлось на китайские машины. Минпромторг оценил продажи новых транспортных средств в прошлом году в 1,836 млн штук, что на 39% больше показателей 2023-го.

Подробнее о ситуации на рынке — в публикации «Ъ» «С авторынка вымылся спрос».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...