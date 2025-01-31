На складах в России скопилось рекордное количество автомобилей

Российский авторынок столкнулся с высоким уровнем затоваривания складов дистрибуторов. Как рассказал источник РБК на авторынке, на начало 2025 года у дилеров скопилось порядка 700 тыс. автомобилей, что почти вдвое превышает показатели начала прошлого года (около 400 тыс. единиц). На складах более половины (около 52%) занимают автомобили российского производство, остальные — импортного. Такую же оценку дает гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский

При этом директор агентства «Автостат» Сергей Целиков приводит цифру 600 тыс. транспортных средств, находящихся на складах. По его словам, такой показатель — рекордный как минимум с 2020 года, когда из-за пандемии у дилеров начались проблемы с логистикой. Он отметил, что ситуация стабилизировалась в 2023 году, однако в 2024-м предложение превысило спрос из-за наплыва на рынок китайских брендов.

По информации господина Целикова, из общего объема остатков порядка 500 тыс. приходится на легковые автомобили. При этом более 400 тыс. из них — китайского производства, а 100 тыс.— отечественного. Еще около 100 тыс. машин — это коммерческий транспорт, в том числе средние и тяжелые грузовики и автобусы.

Согласно данным ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), в прошлом году продажи новых легковых авто составили 1,69 млн штук. Из них 53% пришлось на китайские машины. Минпромторг оценил продажи новых транспортных средств в прошлом году в 1,836 млн штук, что на 39% больше показателей 2023-го.

Подробнее о ситуации на рынке — в публикации «Ъ» «С авторынка вымылся спрос».