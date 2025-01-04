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Коммерсантъ FM
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Продажи новых легковых авто в России за год выросли на 47%

Продажи новых транспортных средств в России в 2024 году достигли 1,836 млн штук, что на 39% больше показателей 2023-го, сообщила пресс-служба Минпромторга. По итогам прошлого года россияне приобрели 1,554 млн новых легковых авто, что на 47% больше, чем в позапрошлом году.

В сегменте легких коммерческих автомобилей продажи выросли на 34%, достигнув 140,3 тыс. единиц. Продажи автобусов увеличились на 16%, до 20,6 тыс. штук. При этом продажи грузовиков снизились на 13% по сравнению с 2023 годом, составив 121,6 тыс. единиц.

Показатели Минпромторга совпали с прогнозами, которые в конце декабря представил первый вице-премьер Денис Мантуров. Тогда он отметил, что сейчас в России представлено и производится около 60 автомобильных брендов. В 2025 году власти намерены направить на льготное автокредитование и лизинг около 60 млрд руб.

Подробнее о ситуации на рынке — в публикации «Ъ» «С авторынка вымылся спрос».

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