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Казанского стрелка Ильназа Галявиева признали исключительно опасным для общества

Суд признал Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской гимназии, исключительно опасным для общества. Об этом сообщает РИА Новости.

Казанского стрелка Ильназа Галявиева признали исключительно опасным для общества

Казанского стрелка Ильназа Галявиева признали исключительно опасным для общества

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Казанского стрелка Ильназа Галявиева признали исключительно опасным для общества

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

«Судебная коллегия не находит оснований не согласиться с назначенным Галявиеву И. Р. ... наказанием в виде пожизненного лишения свободы, поскольку Галявиев И. Р. представляет исключительную опасность для общества», — сказано в материалах дела.

В мае 2021 года Ильназ Галявиев устроил взрыв и открыл стрельбу в гимназии № 175, где когда-то учился. В результате погибло 7 детей и два педагога, еще 24 человека пострадали. Суд назначил Галявиеву максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Ранее сообщалось, что служба приставов начала процесс взыскания с Галявиева более 23 млн руб.

Дарья Сайфиева

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