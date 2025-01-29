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Приставы взыщут более 23 млн руб. с Галявиева, устроившего стрельбу в школе Казани

Служба приставов начала процесс взыскания более 23 миллионов рублей с Ильназа Галявиева, осужденного за стрельбу в казанской гимназии № 175, где погибло 9 человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Приставы взыщут более 23 млн рублей с Галявиева

Приставы взыщут более 23 млн рублей с Галявиева

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Приставы взыщут более 23 млн рублей с Галявиева

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

В мае 2021 года он устроил нападение на гимназию, где когда-то учился. 19-летний парень открыл стрельбу из охотничьего ружья и устроил взрыв при помощи самодельной бомбы.

В результате погибло 7 детей и два педагога. Еще 24 человека были ранены. Ильдара Галявиева приговорили к пожизненному тюремному заключению.

Дарья Сайфиева

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