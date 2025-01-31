Минпросвещения предложило ужесточить правила приема в школу детей мигрантов

Минпросвещения предложило изменить пакет документов, необходимых для зачисления детей иностранных граждан в школы. Согласно предложению ведомства, для приема в учебное заведение будет необходимо предоставить не только документы, удостоверяющие личность ребенка, но и подтверждение законности проживания его представителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Для зачисления также вводится обязательное требование о предоставлении справок об отсутствии инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также документов о прохождении ребенком дактилоскопической регистрации. Текст документа приводит «РИА Новости». Ожидается, что правила вступят в силу 1 апреля и будут действовать до 1 марта 2026 года.

Новые правила не будут распространяться на дипломатических работников зарубежных государств, а также на иностранных граждан, подпадающих под действие указа президента «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности».

Документ также подразумевает обязательное тестирование на знание русского языка для детей мигрантов. Тестирование для поступления в школы начнется с 1 апреля. Президент Владимир Путин в конце декабря подписал закон о запрете приема в школу детей иностранцев, которые такое тестирование не прошли.

Инициаторами введения обязательного тестирования для детей иностранных граждан выступила группа во главе с думским спикером Вячеславом Володиным. По его данным, 41% детей мигрантов не знают русского языка или знают его плохо. Госдума единогласно приняла инициативу 11 декабря.

Подробнее — в материале «Ъ» «Экспресс-тест по русскому».