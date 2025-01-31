Фицо: Украина допускает возможность транзита газа в Европу из Азербайджана

Украинские власти стали рассматривать возможность транзита газа в Европу из Азербайджана, утверждает премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он считает, что «наиболее разумным» решением было бы продолжение транзита российского газа через Украину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Фото: Radovan Stoklasa / File Photo / Reuters Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Фото: Radovan Stoklasa / File Photo / Reuters

«Под колоссальным давлением, которое мы оказываем на президента Украины Зеленского, Украина начинает говорить о готовности рассмотреть возможность транзита азербайджанского газа через свою территорию в сторону Европы»,— сказал премьер (цитата по TA3).

Господин Фицо убежден, что решение Украины прекратить транзит газа из РФ имеет «катастрофические последствия», что сказывается на цене газа в Европе. «Сегодня цена 1 МВт•ч газа составляет €53, тогда как в США он стоит €8 или €9. Разница колоссальная»,— добавил он. По его словам, у Словакии могут возникнуть проблемы при заполнении резервуаров на 2026 год.

«Газпром» с 1 января прекратил поставки газа в Европу через Украину из-за истечения срока договора с украинским «Нафтогазом», который Киев продлевать отказался. Венгрия и Словакия считают, что позиция Украины наносит ущерб их энергетической безопасности. Роберт Фицо утверждал, что Владимир Зеленский вместо переговоров по газу потребовал поддержки членства его страны в НАТО.

О ситуации с газом — в материале «Ъ FM» «Энергокризису поддают газа».