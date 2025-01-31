Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Фицо: Украина допускает возможность транзита газа в Европу из Азербайджана

Украинские власти стали рассматривать возможность транзита газа в Европу из Азербайджана, утверждает премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он считает, что «наиболее разумным» решением было бы продолжение транзита российского газа через Украину.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Фото: Radovan Stoklasa / File Photo / Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Фото: Radovan Stoklasa / File Photo / Reuters

«Под колоссальным давлением, которое мы оказываем на президента Украины Зеленского, Украина начинает говорить о готовности рассмотреть возможность транзита азербайджанского газа через свою территорию в сторону Европы»,— сказал премьер (цитата по TA3).

Господин Фицо убежден, что решение Украины прекратить транзит газа из РФ имеет «катастрофические последствия», что сказывается на цене газа в Европе. «Сегодня цена 1 МВт•ч газа составляет €53, тогда как в США он стоит €8 или €9. Разница колоссальная»,— добавил он. По его словам, у Словакии могут возникнуть проблемы при заполнении резервуаров на 2026 год.

«Газпром» с 1 января прекратил поставки газа в Европу через Украину из-за истечения срока договора с украинским «Нафтогазом», который Киев продлевать отказался. Венгрия и Словакия считают, что позиция Украины наносит ущерб их энергетической безопасности. Роберт Фицо утверждал, что Владимир Зеленский вместо переговоров по газу потребовал поддержки членства его страны в НАТО.

О ситуации с газом — в материале «Ъ FM» «Энергокризису поддают газа».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...