Фицо: Зеленский вместо переговоров по газу потребовал поддержки членства в НАТО

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал подробности о его несостоявшейся встрече с Владимиром Зеленским, на которой планировалось обсудить транзит российского газа через Украину. По словам господина Фицо, еще до встречи украинский президент прислал ему протокол с итоговыми тезисами, в котором был пункт о гарантии поддержки членства Украины в НАТО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роберт Фицо

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Роберт Фицо

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

«Встреча еще не состоялась, а для встречи был готов протокол. В этом протоколе было написано то, что будем делать для Украины, в том числе поддержим ее членство в НАТО. Газ там вообще не упоминался»,— сказал премьер Словакии в видео, опубликованном в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) (цитата по ТАСС).

Роберт Фицо предлагал господину Зеленскому встретиться 21 января на полях Всемирного экономического форума в Давосе. После публикации Роберта Фицо Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале, что словацкий премьер «выбирает Москву вместо Америки и других партнеров». «За российский газ надо платить не только деньгами, но еще и независимостью и суверенитетом. Многие в Европе через это уже прошли и выбрали сохранение своей независимости и суверенитета»,— добавил он.

«Газпром» с 1 января прекратил поставки газа в Европу через Украину из-за истечения срока договора с украинским «Нафтогазом», который Киев отказался продлевать. Венгрия и Словакия считают, что позиция Украины наносит ущерб их энергетической безопасности. Венгрия говорила о готовности поставлять российский газ в Словакию.

О развитии ситуации — в материале «Ъ FM» «Энергокризису поддают газа».