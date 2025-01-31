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Коммерсантъ FM
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Глава Еврокомиссии: Запад дорого заплатил за отказ от российских энергоресурсов

Страны Запада дорого заплатили за возможность отказаться от российских энергоресурсов, заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, домохозяйства и предприятия в Европе «столкнулись с заоблачными затратами на электроэнергию».

«Импорт газа из России сократился примерно на 75%. Теперь мы получаем оттуда только три процента нефти и совсем не используем уголь»,— сказала госпожа фон дер Ляйен (цитата по «РИА Новости»). Она уточнила, что из-за этого химическая и автомобильная отрасли в Европе находятся «на грани выживания».

Минфин России сообщал, что за девять месяцев 2024 года доходы российского бюджета от продажи нефти выросли в полтора раза и превысили 8 трлн руб., несмотря на санкции. На этом фоне страны G7 начали обсуждать снижение действующего с февраля 2023 года потолка цен на российскую нефть с $60 до $40 за баррель.10 января США ввели самый жесткий за последние годы пакет санкций в отношении российского ТЭКа: ограничения затронули «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз».

Подробности — в материале «Ъ» «Нефть встала на якорь».

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