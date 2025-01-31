Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Анталье закрыли 50 отелей после пожара на горнолыжном курорте

В Анталье опечатали не менее 50 отелей после пожара в отеле на горнолыжном курорте, в результате которого погибло почти 80 человек, сообщает канал NTV. Решение приняло Главное управление инвестиций и предпринимательства Министерства культуры и туризма Турции.

Ведомство разослало губернаторам 81 провинции письмо, касающееся отелей, которые не имеют сертификата туристической деятельности и работают незарегистрированными. В письме за подписью замминистра Надира Алпаслана содержится просьба выявить такие учреждения и принять необходимые меры. После проверок было закрыто 50 отелей в районе Муратпаша в Анталье, одном из регионов с наибольшим количеством малых и средних объектов размещения в Турции.

Пожар произошел 21 января в ресторанной части отеля Grand Kartal. В здании в тот момент находилось 237 человек. По предварительной оценке властей и экспертов, в отеле не были приняты необходимые меры противопожарной безопасности. Газета Sabah сообщала, что пожар мог произойти по ошибке его сотрудников, не выключивших гриль. В рамках возбужденного после ЧП уголовного дела задержано уже 15 человек.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...