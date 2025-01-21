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Коммерсантъ FM
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При пожаре на горнолыжном курорте в Турции погибли десять человек

На горнолыжном курорте в турецком Болу произошел пожар. В результате погибли десять человек, еще 32 получили ранения, сообщает телеканал CNN Turk. Посольство РФ заявило «РИА Новости», что не получало сведений о погибших или пострадавших россиянах.

ЧП случилось в горнолыжном отеле «Карталкая», находящемся на высоте 2 тыс. м. В здании 12 этажей, пожар начался в ресторанной части. В отеле проживало в общей сложности 237 человек. Как отмечает канал, из-за каникул отель был заполнен на 80–90%.

Уточняется, что огонь быстро распространился на весь отель, потому что здание построено из дерева. На место было направлено множество пожарных расчетов, они прибыли примерно через 40–45 минут после получения информации о пожаре. Эвакуированных посетителей временно разместили в других гостиницах региона.

Пока продолжается борьба с огнем на верхних этажах здания. Есть опасения, что там остаются люди, и число жертв может возрасти. Также пожарные пытаются предотвратить распространение огня на лесные массивы.

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