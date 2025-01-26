В Турции продолжаются аресты по делу о пожаре в отеле Grand Kartal

По делу о пожаре в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте Болу в Турции задержаны еще четыре человека. Таким образом, общее количество задержанных достигло 15. Об этом пишет агентство Anadolu.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Murad Sezer / Reuters, Murad Sezer / File Photo / Reuters Фото: Murad Sezer / Reuters, Murad Sezer / File Photo / Reuters

Пожар произошел 21 января в ресторанной части отеля. В отеле в тот момент находилось 237 человек. Число погибших достигло 78 человек. По предварительной оценке турецких властей и независимых экспертов, в отеле не были приняты необходимые меры противопожарной безопасности.

Ранее сообщалось о задержании 11 человек, среди которых заместитель мэра Болу, замдиректора пожарной службы города, владелец, управляющий и директор Grand Kartal.

Яна Рождественская