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Коммерсантъ FM
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В Турции продолжаются аресты по делу о пожаре в отеле Grand Kartal

По делу о пожаре в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте Болу в Турции задержаны еще четыре человека. Таким образом, общее количество задержанных достигло 15. Об этом пишет агентство Anadolu.

Фото: Murad Sezer / Reuters, Murad Sezer / File Photo / Reuters

Фото: Murad Sezer / Reuters, Murad Sezer / File Photo / Reuters

Пожар произошел 21 января в ресторанной части отеля. В отеле в тот момент находилось 237 человек. Число погибших достигло 78 человек. По предварительной оценке турецких властей и независимых экспертов, в отеле не были приняты необходимые меры противопожарной безопасности.

Ранее сообщалось о задержании 11 человек, среди которых заместитель мэра Болу, замдиректора пожарной службы города, владелец, управляющий и директор Grand Kartal.

Яна Рождественская

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