Регионы замещают облигации банковскими кредитами

По итогам 2024 года структура государственного долга субъектов РФ претерпела изменения: объем региональных облигаций сократился, а банковских кредитов — существенно вырос. Впрочем, основная составляющая задолженности скорректировалась незначительно — на бюджетные кредиты центра по-прежнему приходится около четырех пятых госдолга субъектов.

По данным Минфина, объем госдолга регионов на 1 января 2025 года составлял 3,148 трлн руб. За год он сократился на 2%. Наиболее заметно снизился объем региональных облигаций — на 28%, до 385 млрд руб. В результате доля этого инструмента в общем долговом портфеле субъектов снизилась с 17% до 12%. Объем бюджетных кредитов сократился на 1%, до 2,46 трлн руб., и их доля практически не изменилась (78%). Накопленная же сумма банковских кредитов, наоборот, увеличилась — сразу на 80%, до 227 млрд руб. Это привело к увеличению их доли в портфеле с 4% до 7%. Отметим, что столь существенное увеличение банковского долга регионов отмечается впервые за десять лет.

Как пояснил “Ъ” заместитель директора группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Илья Цыпкин, значительное снижение объема региональных облигаций объясняется наступившими сроками их амортизации и погашения. При существующих высоких ставках не все регионы готовы рефинансировать долги с помощью облигаций. Зачастую предпочтение отдается банковскому кредиту, который можно досрочно погасить, если ставки начнут снижаться.

Эксперт отмечает, что выпуски облигаций необходимо заранее регистрировать в Минфине, а также указывать все условия по ним: в условиях меняющихся ставок это может лишать регионы гибкости. Банковский кредит сейчас тоже достаточно дорог, но зато является относительно быстрым в плане заключения контрактов. «Тем не менее его нельзя назвать панацеей по причине наличия ограничения стоимости привлекаемого банковского долга (ключевая ставка плюс 1%)»,— говорит Илья Цыпкин.

Что касается практически бесплатных бюджетных кредитов, выдаваемым федеральным центром, то они в основном предназначены для развития инфраструктуры в регионе и профинансировать за их счет другие расходы или просто рефинансировать долги субъектов невозможно.

Вадим Вислогузов