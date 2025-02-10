«Коммерсантъ-Daily»

Январь. Лебедь. Впервые в «Коммерсанте»

Первое фотоизображение Александра Лебедя появилось в газете в начале 1993-го. С тех пор он попадал в кадр неоднократно, но за всю десятилетнюю политическую карьеру нельзя найти ни одной его фотографии, которую было бы неинтересно разглядывать. Или жест, или поза, или выражение лица, или хотя бы взгляд — что-то обязательно привлечет внимание. Его телевыступления тоже всегда запоминались и мгновенно становились предметом обсуждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Командующий 14-й армией генерал-лейтенант Александр Лебедь (справа) и председатель горисполкома города Бендеры Вячеслав Когут

Фото: Сергей Воронин, Коммерсантъ Командующий 14-й армией генерал-лейтенант Александр Лебедь (справа) и председатель горисполкома города Бендеры Вячеслав Когут

Фото: Сергей Воронин, Коммерсантъ

В 1994 году корреспондент Михаил Лукин выдвинулся в расположение 14-й армии, чтобы взять интервью у генерала. В голове у него был телевизионный образ Лебедя. Встреча поразила Михаила. Лебедь не выдавал афоризмы с грозно сжатыми кулаками, а говорил спокойно и только по делу, пил не что-нибудь из горла, а кофе из обычной чашки, сахар размешивал не черенком вилки, а ложечкой, не мял беломорину, как волк из «Ну, погоди!», а спокойно брал сигарету из пачки Marlboro.

Только много лет спустя, уже став директором информационного центра ИД «Коммерсантъ», Михаил Лукин понял, в чем было дело: встреча проходила один на один, без фотографа.

еженедельник «Коммерсантъ»

Петрович. Впервые в «Коммерсанте»

День рождения Петровича пришелся на 30 ноября 1992 года. С самого появления на свет герой взялся озарять нам путь.

В 1993-м обрел идентичность, узнаваемость и продаваемость (мало кто помнит, что первые четыре Петровича были цветными).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Рисунок: Андрей Бильжо Рисунок: Андрей Бильжо Рисунок: Андрей Бильжо Рисунок: Андрей Бильжо Рисунок: Андрей Бильжо Следующая фотография 1 / 5 Рисунок: Андрей Бильжо Рисунок: Андрей Бильжо Рисунок: Андрей Бильжо Рисунок: Андрей Бильжо Рисунок: Андрей Бильжо

В 1994-м выпил все соки из художника Андрея Бильжо, похудевшего с 92 до 72 кг. В жесткой конкурентной борьбе потеснил Герасима, Гену, Буратино, Колобка, Мазая и Чапая, а к своему пятилетию поднялся настолько, что открыл собственный клуб в центре Москвы. В тандеме с Андреем Бильжо работал в «Ъ» до сентября 2005 года. За долгие годы единственный раз (в октябре 1993-го) объявил забастовку, и то однодневную. По состоянию на конец 2009 года 14 сотрудникам ИД «Коммерсантъ» присвоено его отчество.

Предыдущая фотография Рисунок: Андрей Бильжо Рисунок: Андрей Бильжо Рисунок: Андрей Бильжо Рисунок: Андрей Бильжо Рисунок: Андрей Бильжо Следующая фотография 1 / 5

Смоленский. Впервые в «Коммерсанте»

Фотоизображение Александра Смоленского читатели «Ъ» впервые увидели в газете в начале 1993 года. Но его первое упоминание было задолго до этого. Вот что писал 15 июля 1991 года еженедельник «Коммерсантъ»:

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Курбатов, Коммерсантъ Фото: Александр Курбатов, Коммерсантъ

8 июля в Мосгорсуд поступило уголовное дело на главу международной фирмы «Стейленд» Игоря Картанского… Председатель правления банка «Столичный» Александр Смоленский, по его словам, поначалу не подозревал в Картанском жулика: «он умел носить портфель и говорить». Под эту гарантию банк одолжил Картанскому около двух миллионов рублей. Еще миллион «Столичный» ссудил неизвестному сибирскому кооперативу «Семь семерок» под гарантию Картанского. Когда «Семь семерок» исчезли вместе с деньгами, банк потребовал миллион у гаранта. Тот долго не соглашался платить… Когда гаранта арестовали, выяснилось, что получить с него долг невозможно — все его описанное имущество едва тянет на миллион.

Александр Смоленский сыграл большую роль в истории издательского дома. С 1992 года «Коммерсантъ» держал свои счета в банке «Столичный». В дальнейшем сотрудники «Ъ» получили пластиковые карты банка, на которые им перечислялась зарплата. Смоленский всегда очень нервно относился к тому, что о нем пишет газета. Бывали скандалы из-за фото. Одно время Смоленский хотел купить «Коммерсантъ». Тесные отношения продолжалось до краха банка (к тому времени он назывался СБС-Агро) в 1998 году.

Февраль. Лужков. Впервые в «Коммерсанте»

Фото Юрия Лужкова читатели «Ъ» впервые увидели лишь в 1993 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Лаура Ильина, Коммерсантъ Фото: Лаура Ильина, Коммерсантъ

А вот упомянут он был впервые гораздо раньше: 26 апреля председателем Мосгорисполкома избран Юрий Лужков, занимавший прежде этот пост в качестве временно исполняющего обязанности… Он бывалый хозяйственник, по характеристике Попова — «классический бюрократ в хорошем смысле слова... Политикой совершенно не интересуется... Твердый характер, из старообрядцев, совершенно не пьет». В исполком Лужкова привел Ельцин. Он же теперь рекомендовал его Попову…

Программное выступление Юрия Лужкова на сессии вызвало симпатии многих. «Я за рынок, но вводить его надо чрезвычайно осторожно»,— заявил он. В программе — продажа и сдача в аренду основных фондов ряда предприятий, поощрение деятельности кооперативов, производящих ширпотреб, развитие сети мелкооптовых магазинов… Лужков — против найма рабочей силы по лимиту: «Лимит не дал нам ничего, кроме колоссального увеличения жилищного кризиса» («Коммерсантъ», 30 апреля 1990 года).

Главным редактором газеты «Коммерсантъ-Daily» назначен Игорь Тулин

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Игорь Тулин окончил Институт нефтехимической и газовой промышленности им. Губкина, аспирантуру Института мировой экономики и международных отношений АН СССР. В 1990–1993 годах писал в «Ъ» о валютном рынке и внешней торговле, возглавлял отдел внешней торговли, был заместителем главного редактора еженедельника «Коммерсантъ».

С февраля 1993 года по декабрь 1994-го — главный редактор газеты «Коммерсантъ-Daily». С июля 1995 года до августа 1996 года — главный редактор еженедельника «Коммерсантъ». До 1998 года — заместитель главного редактора журнала «Коммерсантъ-Власть».

«Коммерсантъ-Daily»

Михалков. Впервые в «Коммерсанте»

Фотоизображение Никиты Михалкова появилось в газете в 1993 году, в те давние времена, когда его преданность еще не поднималась выше вице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никита Михалков (слева) и вице-президент России Александр Руцкой

Фото: Эдди Опп, Коммерсантъ Никита Михалков (слева) и вице-президент России Александр Руцкой

Фото: Эдди Опп, Коммерсантъ

Но его первое упоминание в «Ъ» относится к совсем далекому 1991 году. В статье о выходе на отечественные экраны трилогии «Крестный отец» кинообозреватель Игорь Мальцев писал: Через 16 лет после выхода на экраны «Крестного отца-2» Советский Союз купил «Крестного отца-3» (1990), а также двух предыдущих. 16 ноября в киноконцертном зале «Россия» состоялась презентация киноэпопеи… По словам директора «Совэкспортфильма» Олега Руднева, валюту на приобретение легендарного кинофильма объединение заработало само. По неофициальной информации, полученной «Ъ» от сотрудников объединения, русские купили все три фильма за 200 000 долларов…

Первые две части «Крестного отца» были встречены в штыки МВД СССР и использовались им в борьбе против «идеологической заразы видео». Фильм Копполы как «пропагандирующий культ насилия» включался в «черный список» МВД с 1985 по 1989 год… Спонсором презентации в «России» стала Межреспубликанская товарно-сырьевая биржа, потратившая на это 100 000 рублей, а билеты на шоу, которое вел личный друг Копполы Никита Михалков, стоили от 17 до 25 рублей…

18 мая. Трагедия на Чукотке

15 мая на Чукотке разбился вертолет Ми-8, на борту которого находились 19 пассажиров — французов, швейцарцев и россиян, которые участвовали в этнографической экспедиции, организованной при поддержке ООН,— и три члена экипажа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Восемь человек, включая двух летчиков, погибли, остальные получили ранения различной степени тяжести.

Cреди спасшихся оказались редактор отдела бизнеса «Ъ» Ольга Утешева и фоторепортер Дмитрий Азаров, который не только помогал тяжело раненым, но и отснял на месте катастрофы две пленки.

Спасатели нашли пострадавших довольно быстро, после чего началось томительное ожидание. Причиной задержки стала принципиальность российских военных. Раненых были готовы сразу забрать медики из Анкориджа (Аляска), но Генштаб согласился предоставить коридор американским самолетам, только если США сами об этом попросят. Американцы сочли, что за помощью должна обратиться все же российская сторона.

Общая позиция российских военных руководителей заключалась в следующем: «Такой великой стране, как Россия, не к чему обращаться за помощью к иностранным государствам»,— писала тогда газета.

Пострадавших доставили в Москву самолетом МЧС только через два дня.

Июнь. Газета «Iностранец»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Коммерсантъ Фото: Коммерсантъ

9 июня 1993 года в ИД «Коммерсантъ» вышел первый номер газеты «Iностранец» (главный редактор Илья Вайс). Название газеты, придуманное Андреем Васильевым, предполагало читателя, который едет «туда» по любому поводу: учиться, жениться, лечиться, погулять, подработать, а может быть, эмигрировать или получить статус беженца.

Именно отсюда новые предприниматели узнавали, как на первые большие деньги отправить жену в Швейцарию наводить красоту, а детей — в Англию набираться ума.

Оперативная информация из официальных и неофициальных источников, личный опыт отказников, невозвращенцев и возвращенцев — все это должно было давать возможность выбора и принятия решений. Проект не дал коммерческого эффекта, который от него ожидался, и в 1995-м вышел из состава ИД «Коммерсантъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Илья Вайс, по образованию инженер, публиковался в «Коммерсанте» с 1991 года, потом возглавлял отдел свободного времени. К моменту создания «Iностранца» неоднократно бывал за границей: однажды в Венгрии и трижды в Израиле.

7 июня. Папа Вася выходит в тираж

Когда художник разрабатывает макет издания, он обычно ставит на полосу некие условные иллюстрации и некий условный текст. Таким текстом в еженедельнике «Коммерсантъ» служил фрагмент написанной когда-то статьи про петербургских программистов. Кто-то из верстальщиков снабдил этот фрагмент заголовком «Папа Вася пропил жизнь». Этим мерным текстом были сверстаны и размечены все полосы, так что про каждую из них выпускающий редактор знал, сколько места (в строках) у него отведено под иллюстрации, а сколько под текст.

И вот однажды такая полоса-полуфабрикат ушла в печать. Тираж остановили, когда какой-то наблюдательный печатник обратил внимание на подозрительное однообразие заголовков. К этому времени часть тиража уже была экспедирована и попала к читателям. Происшествие было настолько невероятным, что верстальщика, который допустил ошибку, даже не оштрафовали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Коммерсантъ Фото: Коммерсантъ

Ныне номер еженедельника с полосой «Папа Вася» является ценнейшим раритетом.

Среди ветеранов «Ъ» есть несколько человек, о которых ходят слухи, что они являются владельцами легендарного номера.

Однако эти счастливчики не афишируют своего богатства, предпочитая наслаждаться чтением «Папы Васи» в одиночестве. И лишь начальник коммерсантовской верстки Виктор Ильин был настолько великодушен, что позволил снять копию со своего экземпляра. Однако было видно, что решение расстаться с «Папой Васей» на двадцать минут далось ему непросто.

Июль. Журнал «Домовой»

Пилотный номер ежемесячного журнала «Домовой» вышел 10 мая 1993 года и был разослан всем подписчикам газеты «Коммерсантъ-Daily». С июля журнал стал выходить регулярно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Коммерсантъ Фото: Коммерсантъ

Коротко концепция журнала формулировалась примерно так: газета научит вас зарабатывать деньги, а «Домовой» расскажет, как их цивилизованно и с удовольствием потратить.

Журнал создавался Ксенией Махненко и Иваном Подшиваловым. Иван стал первым главным редактором нового издания. Ксения сменила его к концу года и работала в этом качестве вплоть до 1998 года, когда «Домовой» перестал быть изданием «Коммерсанта» и был передан ей в управление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Киселев, Коммерсантъ Фото: Валерий Киселев, Коммерсантъ

Ксения Махненко окончила факультет журналистики МГУ. Работала выпускающим редактором в еженедельнике «Коммерсантъ» и газете «Коммерсантъ-Daily». С 1993 года — заместитель главного редактора, с 1994 года — главный редактор журнала «Домовой».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Штукин, Коммерсантъ Фото: Юрий Штукин, Коммерсантъ

Иван Подшивалов окончил МВТУ им. Баумана, сразу после вуза занялся журналистикой. В «Ъ» работал с 1989 года. С 1991 года — заведующий отделом культуры и некоммерческой информации еженедельника, с 1992 года — заместитель главного редактора, выпускающий субботнего номера газеты «Коммерсантъ-Daily». С 1993 года — главный редактор журнала «Домовой». С 1994 года — креативный директор коммерсантовского рекламного агентства «Знак».

«Коммерсантъ-Daily»

Октябрь. Записки из Белого дома

21 сентября Борис Ельцин подписал знаменитый указ №1400 о роспуске Верховного совета. В ответ депутаты забаррикадировались в своем здании на Краснопресненской набережной. 3 октября сторонники ВС заняли здание мэрии Москвы и попытались захватить телецентр «Останкино».

Президент ввел в Москве чрезвычайное положение, а на следующий день Белый дом взяли штурмом правительственные войска. «Кровавому воскресенью» был посвящен двухполосный спецвыпуск «Ъ», который в понедельник оказался единственным печатным СМИ, подробно рассказавшим о событиях 3 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ Фото: Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ Фото: Коммерсантъ

С первого дня противостояния и вплоть до штурма в оставшейся без воды, электричества и телефонной связи резиденции Верховного совета находилась парламентский обозреватель Вероника Куцылло (объявлена иноагентом). Помимо ежедневных репортажей в газету она написала книгу «Записки из Белого дома». В 2000 году за эту книгу Ника получила в Гамбурге премию фонда ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius, присуждаемую прессе Восточной Европы, в размере 20 тысяч марок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На фото экземпляр, который продавался на коммунистическом книжном развале

Фото: Коммерсантъ На фото экземпляр, который продавался на коммунистическом книжном развале

Фото: Коммерсантъ

В условиях ЧП в Москве была введена цензура. «Независимая газета» и газета «Сегодня» вышли 5 октября с белыми пятнами на месте снятых цензорами материалов. 6 октября та же участь постигла «Коммерсантъ-Daily». Петрович в знак протеста объявил в «Ъ» однодневную забастовку.

Рисунок: Андрей Бильжо

Октябрь. Штурм Белого дома

За серию кадров, снятых во время штурма Белого дома, фотокорреспондент «Ъ» Эдди Опп получил вторую премию на престижнейшем международном фотоконкурсе World Press Photo-93 в номинации Spot News Stories.

«Коммерсантъ-Daily»

Декабрь. Зюганов. Впервые в «Коммерсанте»

Фотоизображения Геннадия Зюганова можно найти в еженедельнике «Коммерсантъ» даже за 1991 год. Но на этих фото он все время оказывался на заднем плане. Первый несомненный фотопортрет Зюганова был опубликован в газете только в сентябре 1993 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель КПРФ Геннадий Зюганов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Руководитель КПРФ Геннадий Зюганов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В 1996-м Зюганов стал настоящим героем газеты «Не дай Бог!». Но не затаил обиды на «Ъ». Накануне 7 ноября он несколько лет приглашал в свой думский кабинет на традиционный коммунистический «самовар» парламентского обозревателя Дмитрия Камышева. За чаем и конфетами Зюганов становился настолько открытым, что даже рассказывал однопартийцам и журналистам анекдоты. К сожалению, пересказать их невозможно, поскольку их невозможно запомнить. В программу праздника по традиции входили и подарки журналистам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

В отделе политики до сих пор стоит будильник, подаренный Зюгановым. Заводили его всего один раз и коллективно — так была туга пружина. Герцена журналисты не разбудили, но на звонок в ужасе сбежались все, кто работает на четвертом этаже. Думали — пожар.