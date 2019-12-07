07 декабря, суббота
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Глаза боятся, а пальцы сделают

Игра “Ъ”: каково это — набирать СМС на кнопочном телефоне

27 лет назад было отправлено и получено первое СМС-сообщение. Когда-то каждый владелец сотового телефона мог за считаные секунды набить до 70 символов, даже не глядя на кнопки. С появлением смартфонов навык был практически утрачен. “Ъ” рекомендует держать себя в форме не только военнослужащим.
Правила игры: напечатайте как можно быстрее историческую для “Ъ” фразу «Папа Вася пропил жизнь». Для набора отдельных букв потребуется несколько раз нажать одну и ту же кнопку. Сможете ли вы вспомнить, как добавить пробел или сделать букву заглавной?
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