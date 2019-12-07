Глаза боятся, а пальцы сделают

27 лет назад было отправлено и получено первое СМС-сообщение. Когда-то каждый владелец сотового телефона мог за считаные секунды набить до 70 символов, даже не глядя на кнопки. С появлением смартфонов навык был практически утрачен. “Ъ” рекомендует держать себя в форме не только военнослужащим
.
Правила игры:
напечатайте как можно быстрее историческую для “Ъ” фразу «Папа Вася пропил жизнь»
. Для набора отдельных букв потребуется несколько раз нажать одну и ту же кнопку.
Сможете ли вы вспомнить, как добавить пробел или сделать букву заглавной?