Забота у нас такая

Россияне ждут от государства самобытного развития, а также борьбы с коррупцией, социальным неравенством, некомпетентностью чиновников и бесконтрольной миграцией. Эти и другие чаяния граждан выявили эксперты Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра (ФНИСЦ) РАН в исследовании, представленном 30 января. Несмотря на то что среди запросов явно лидируют экономические, масштабные реформы следует начинать с политической системы, заявили большинство респондентов, попутно выразив оптимизм относительно настоящего и будущего страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В рамках исследования ФНИСЦ РАН были проведены всероссийские опросы в 2020, 2022 и 2024 годах. Объем выборки в каждом опросе — 2 тыс. респондентов от 18 лет, репрезентирующих население РФ по полу, возрасту, социально-профессиональному статусу, образованию и типу населенного пункта. С опорой на эту информацию ученые сформулировали шесть аналитических постулатов (выводов), обобщающих представления россиян об исторических и текущих событиях, степени их влияния на современность, а также образе будущего.

Согласно первому выводу, ускорение и насыщенность социального времени вывели на уровень наиболее значимых в представлении граждан не только отдаленные по времени события, но и факты из новейшей истории страны (см. график). Так, степень значимости победы в Великой Отечественной войне возросла на 15 процентных пунктов (до 75%), полет Юрия Гагарина в космос — в два раза (до 44%), а воссоединение Крыма с Россией, ранее замыкавшее первую десятку, поднялось на 2-е место (с 20% до 46%). Влияние на эту динамику, по оценке директора ФНИСЦ РАН академика Михаила Горшкова, могли оказать «более поставленное школьное историческое образование» или, например, внедрение нового учебника истории. Хотя «здесь есть поле для дальнейших исследований», добавил социолог.

Основные, по мнению россиян, уроки исторического опыта многозначны и «демонстрируют ментальную самобытность социума», заключили ученые. Так, значительно в сравнении с 2000 годом прибавили в популярности тезисы о том, что «Россия должна жить своим умом и идти своим путем» (с 39% до 52%) и «Запад — извечный враг России» (с 13% до 32%). Довод о том, что «реформы следует начинать с экономики, а не с политической системы», наоборот, становится все менее востребованным (снижение с 40% до 29%). «Что это — отражение отношения к экономике и ее результатам, адаптация и умение найти свою нишу или более зрелое формирование политического сознания масс?» — задался риторическим вопросом академик Горшков.

Третий вывод авторов — что российский социум проявляет «природную мудрость» в осмыслении ошибок прошлого. По мнению респондентов, в России будущего в первую очередь нельзя допускать разрастания коррупции (59%). «Эта позиция как лидировала в начале реформ, больше 30 лет назад, так и продолжает лидировать вместе с акцентом на резкое расслоение населения, — сообщил Михаил Горшков. — И пока мы не найдем способ избавиться от избыточного неравенства, которое привнесено в повседневность не очень продуманными решениями, все это будет отражаться в массовом сознании населения».

Обратить внимание социологи рекомендуют и на такие моменты, как страх утраты контроля над миграцией (20%). Раньше исследователи не выявляли этот показатель, отметил господин Горшков: «По нашим оценкам, позиция будет и дальше нарастать, если какие-то конкретные меры не будут приняты». Знаковым остается и внимание граждан к риску снижения профессионализма управления государством и обществом (27%). «То, что за годы (постсоветских.— “Ъ”) реформ произошло значительное ухудшение уровня профессионального управления, ни для кого не секрет», — пояснил социолог истоки тревожности.

В то же время, несмотря на череду социально-экономических кризисов, «прогнозное сознание» россиян отличается оптимизмом, констатировали авторы доклада. Доля оптимистов (как абсолютных, так и умеренных) преобладает в оценках экономического развития (70,9%), уровня жизни (67,5%) и международного статуса (75%) России в будущем. В то же время 22,1% респондентов ждут роста социальной несправедливости. Но с позиции «исследователя из будущего», который оценивал бы нынешнюю Россию через 100 лет, большинство опрошенных видит текущий период как историко-судьбоносный, когда страна «встала на исконный для нее путь развития». Этот оптимистичный постулат стал последним выводом исследования.

Григорий Лейба