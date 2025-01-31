«Ленфильм» остался без председателя

Федор Бондарчук покинул пост председателя совета директоров АО «Ленфильм», который занимал с 2012 года, сообщила его представитель Мария Далакян. Официальной причиной этого она назвала занятость режиссера в других проектах, но источники на кинорынке предполагают, что уход может быть связан с нестабильной финансовой ситуацией в киностудии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Совета директоров киностудии «Ленфильм», режиссер Федор Бондарчук в коридоре студии

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Глава Совета директоров киностудии «Ленфильм», режиссер Федор Бондарчук в коридоре студии

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Пост главы совета Федор Бондарчук покинул в декабре прошлого года, подтвердили в киностудии. Заявление об уходе с должности утвердила министр культуры Ольга Любимова. «Решение об уходе связано с увеличением занятости по вопросам основной деятельности Бондарчука как основателя Art Pictures Studio и генерального продюсера "НМГ Студии"»,— уточнила представитель режиссера Мария Далакян.

В это же время у «Ленфильма» появился новый гендиректор: на этом посту Эдуарда Суворова сменила Надежда Андрющенко, ранее занимавшая должность директора службы безопасности. Интересно, что за месяц на сайте киностудии сменилось только имя генерального директора, а кто пришел на пост председателя совета директора АО «Ленфильм», не указано.

Федор Бондарчук возглавлял совет директоров «Ленфильма» с 2012 года, его утвердило на эту должность Росимущество. Выбор этого кинорежиссера сюрпризом не был, его кандидатура активно поддерживалась Минкультом.

Одновременно с этим полностью обновился состав руководства киностудии в соответствии с пожеланиями министерства. На данный момент в совет директоров «Ленфильма» входят режиссер Алексей Герман-младший, директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры Дмитрий Давиденко, вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский и гендиректор Института развития интернета Алексей Гореславский.

В 2013 году студия взяла кредит у ВТБ на 1,5 млрд рублей, а через семь лет году на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП) сообщалось о задолженности в размере 2,2 млрд рублей перед банком. На это президент ВТБ Андрей Костин заявил, что, если государство не предоставит субсидии на погашение кредита, студии придется объявить дефолт.

Впоследствии киностудии были выделены средства из госбюджета для погашения долга. В 2021 году «Ленфильм» получил право на часть дохода от использования «золотой коллекции» — более тысячи фильмов, снятых на студии до 1992 года, при этом еще 50% дохода перечисляется в Госфильмофонд. Официально пресс-служба тогда сообщила о решении проблемы, но источники «Ъ-СПб», близкие к «Ленфильму», объяснили, что сложности в финансировании кинопроектов оставались и тогда, а спустя несколько лет ситуация ухудшилась.

В декабре прошлого года ростовское ООО «Радмир» добилось в суде подтверждения решения о взыскании с «Ленфильма» задолженности почти в 5,457 млн рублей за пользование чужими финансами. Киностудия просила о предоставлении отсрочки на оплату долга, указывая на трудное финансовое положение. Еще тогда стало известно об отставке гендиректора Эдуарда Суворова, который занял эту должность в феврале 2024 года, сменив Эдуарда Щербакова, объявленного в розыск.

Через месяц ситуация получила развитие: в январе компания «Радмир» подала в суд иск о банкротстве киностудии «Ленфильм», суд оставил это заявление без движения. Несколько недель назад появились новые иски к «Ленфильму» от Росимущества и ООО «Градпроект» на общую сумму 2,2 млн рублей.

Подробности не разглашаются, а представители Росимущества и «Ленфильма» отказались комментировать судебные разбирательства. Поэтому пока единственный источник информации — сайт Федеральной службы судебных приставов, где указана задолженность АО «Киностудия "Ленфильм"» в размере 101,4 млн рублей (включая исполнительский сбор 7,6 млн рублей.— «Ъ-СПб») и 855,6 тыс. рублей.

Источники «Ъ-СПб» на кинорынке допустили, что в ближайшее время управление киностудией может перейти городскому правительству, как это было раньше с московской киностудией имени Горького. В «Ленфильме», впрочем, говорят, что пока никаких распоряжений на этот счет не поступало.

Также Союз кинематографистов Санкт-Петербурга обратился с обращением к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и губернатору Александру Беглову с просьбой рассмотреть возможность передачи управления киностудии «Ленфильм» в компетенцию городского комитета по культуре. Как отметил ответственный секретарь союза Александр Бабаян, Министерство культуры РФ не в состоянии эффективно управлять студией из Москвы, поэтому лучше привлечь к работе петербургских специалистов.

Стефания Барченкова