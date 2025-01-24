Первый большевик Китая выйдет на экран

АО «Киностудия "Ленфильм"» подписало меморандум о стратегическом сотрудничестве с Комитетом внешней экономической деятельности объединенного центра делового сотрудничества «БРИКС» (ОЦДС «БРИКС»). Партнеры снимут серию документальных лент о странах, которые входят в объединение, и приступят к производству фильма о первом большевике Китая Жэнь Фучэне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель «Комитета внешней экономической деятельности объединенного центра делового сотрудничества «БРИКС» Анатолий Емец и генеральный директор АО «Киностудия «Ленфильм» Надежда Андрющенко перед подписанием Меморандума о стратегическом сотрудничестве

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Руководитель «Комитета внешней экономической деятельности объединенного центра делового сотрудничества «БРИКС» Анатолий Емец и генеральный директор АО «Киностудия «Ленфильм» Надежда Андрющенко перед подписанием Меморандума о стратегическом сотрудничестве

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Обсуждение возможного сотрудничества началось еще на полях прошлогоднего ПМЭФ, когда на одной из панельных дискуссий гендиректор компании Art Pictures Distribution Анастасия Корчагина рассказала о выходе российских кинолент на экраны государств БРИКС+. После чего членами объединения было предложено расширить взаимодействие между странами.

Для России взаимодействие со странами БРИКС в области кинобизнеса является прибыльным. По данным Art Pictures Distribution, только продажи в Китае фильма «Притяжение» (реж. Федор Бондарчук) принесли более $2,5 млн, а «Лед» (реж. Олег Трофим) заработал в местном прокате около $2,7 млн.

Однако попасть в ту же Поднебесную прокатчикам довольно сложно из-за многочисленных согласований с цензорами, вследствие чего до кинотеатров доходит лишь часть лент. «У Китая очень жесткая квота: по-моему, всего 34 иностранных фильма можно показывать в год»,— заявил тогда президент РФ Владимир Путин.

Поэтому по его поручению и разработали меморандум, чтобы в рамках совместного кинопроизводства можно было выпускать новые проекты на зарубежный рынок. «Мы проводили проекты с партнерами из БРИКС в ЦВЗ "Манеж" и на Дворцовой площади. Сейчас наше сотрудничество распространится на кинематограф»,— добавил председатель городского комитета по культуре Федор Болтин.

На данный момент на этапе согласования находится серия документальных фильмов о странах БРИКС. В разработке сценария к патриотическим лентам примет участие «Ленфильм», а после завершения производства их будут показывать по телеканалу «Санкт-Петербург». Как сообщили в комитете по культуре Петербурга, стоимость проекта еще не согласована, но на 2025 год на кино из городского бюджета выделили 250 млн рублей.

Также в рамках соглашения обсуждается возможность выпуска полнометражной ленты о первом большевике Китая Жэнь Фучэне. Как рассказала гендиректор «Ленфильма» Надежда Андрющенко, концепция фильма пока обговаривается, так как рассматривается возможность съемки художественного байопика. Тем более что на международном рынке все более популярными становятся байопики о ключевых политических фигурах. Несколько недель назад анонсировали выход французского фильма «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу в роли Владимира Путина (реж. Оливье Ассайаса), а в прошлом году «Золотой глобус» получил «Ученик. Восхождение Трампа» (реж. Али Аббаси).

Жэнь Фучэнь — китайский член большевистской партии и командир китайского полка Советской Красной Армии во время Гражданской войны в России. Он собрал полк из 1,5 тыс. китайских эмигрантов для поддержки СССР. Трагически погиб в бою с Белой армией — войсками Александра Колчака в ноябре 1918 года. В конце 1989 года его наградили медалью «Красное знамя».

Дополнительно в рамках разработки находится инициатива стран Персидского залива о кинопремии стран БРИКС и международном фестивале киностудий, который может пройти как и в петербургском «Ленфильме», так и в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) или Омане.

Стефания Барченкова