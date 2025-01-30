Трамп сообщил о контактах США и России по возврату тел погибших в авиакатастрофе

США и Россия связались по вопросу передачи тел погибших при столкновении самолета и вертолета над Вашингтоном, сообщил президент Дональд Трамп на брифинге. Он пообещал помощь США в отправке тел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters Дональд Трамп

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

«Мы уже контактировали с Россией, и ответ — да, мы будем содействовать»,— ответил господин Трамп на вопрос, будут ли США способствовать отправке тел. Трансляция брифинга велась на YouTube-канале Белого дома.

Президент сообщил, что при столкновении самолета и вертолета никто не выжил. Он отметил, что на борту были талантливые россияне, и выразил соболезнования семьям погибших.

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Авиакатастрофа произошла в среду, 29 января, в небе над Вашингтоном. Пассажирский самолет American Airlines вылетел из города Уичито (штат Канзас) и столкнулся с военным вертолетом при заходе на посадку в Вашингтоне. В общей сложности на воздушных судах, упавших в реку Потомак, находилось 67 человек. Среди них — чемпионы мира по фигурному катанию Евгения Шишкова и Вадим Наумов.