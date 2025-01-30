Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ЦБ повысил требования к статусу квалифицированного инвестора

Размер активов, которыми должен владеть инвестор, чтобы его признали квалифицированным, увеличивается с 6 млн до 12 млн руб. С 1 января следующего года этот размер также увеличат в два раза: до 24 млн руб.

В ЦБ считают, что решение изменить требования поможет сократить число людей, которые не имеют должных знаний и не понимают рисков, связанных с финансовыми инструментами, но тем не менее владеют статусом квалифицированного инвестора. «Комплексная реформа... направлена на то, чтобы у людей было больше возможностей получить такой статус на основании знаний и опыта и на рынке стало больше инвесторов, принимающих осознанные решения»,— рассказала пресс-служба ЦБ.

Ранее Госдума утвердила новый порядок получения статуса квалифицированного инвестора. В частности, депутаты ввели новые критерии присвоения статуса, среди которых ученая степень и доход инвестора. Нововведения усложнят процедуру получения квалификации, но повысят готовность будущих инвесторов к рискам.

Подробности — в материале «Ъ» «Инвесторам расширят возможности».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...