ЦБ повысил требования к статусу квалифицированного инвестора

Размер активов, которыми должен владеть инвестор, чтобы его признали квалифицированным, увеличивается с 6 млн до 12 млн руб. С 1 января следующего года этот размер также увеличат в два раза: до 24 млн руб.

В ЦБ считают, что решение изменить требования поможет сократить число людей, которые не имеют должных знаний и не понимают рисков, связанных с финансовыми инструментами, но тем не менее владеют статусом квалифицированного инвестора. «Комплексная реформа... направлена на то, чтобы у людей было больше возможностей получить такой статус на основании знаний и опыта и на рынке стало больше инвесторов, принимающих осознанные решения»,— рассказала пресс-служба ЦБ.

Ранее Госдума утвердила новый порядок получения статуса квалифицированного инвестора. В частности, депутаты ввели новые критерии присвоения статуса, среди которых ученая степень и доход инвестора. Нововведения усложнят процедуру получения квалификации, но повысят готовность будущих инвесторов к рискам.

Подробности — в материале «Ъ» «Инвесторам расширят возможности».