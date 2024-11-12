Инвесторам расширят возможности

Депутаты утвердили новый порядок получения статуса квалифицированного инвестора — соответствующий закон был принят сразу во втором и третьем чтении. Процедура присвоения такого статуса значительно меняется, в частности, вводятся новые критерии, среди которых ученая степень и доход инвестора. Нововведения усложнят процедуру получения квалификации, однако повысят готовность будущих инвесторов к рискам. В этой связи участники рынка не исключают новой волны окваливания инвесторов до вступления закона в силу и повышения нормативных требований ЦБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Во вторник, 12 ноября, Госдума сразу во втором и третьем чтении приняла закон, совершенствующий процедуру присвоения статуса квалифицированного инвестора и расширяющий возможности покупки ранее недоступных активов для неквалифицированных инвесторов. Теперь для получения статуса квалинвестора достаточно будет либо сдать специальный экзамен, либо иметь профильное образование или ученую степень. При этом самостоятельным критерием станет уровень среднего дохода инвестора, требования к размеру которого и источникам получения установит ЦБ. В качестве примера Банк России приводит сочетание дохода или размера имущества с критериями опыта работы на финансовом рынке, образования или ученой степени.

Конечный вариант законопроекта стал менее жестким, чем исходный, в котором фокус делался на имущественный ценз, отмечают участники рынка.

В текущей версии в первую очередь упор делается на знания и опыт инвестора. По мнению руководителя проектов ИК «Велес Капитал» Валентины Савенковой, единственный способ проверить, соответствует ли инвестор статусу «квалифицированный»,— экзамен, по итогам которого можно установить уровень знаний инвестора о финансовой сфере. При этом объем активов на его счетах не гарантирует, что инвестор имеет четкое представление о правилах и методах успешного инвестирования. «Профучастники не могут проверить источник активов, а он может быть разовым от крупной сделки с движимым или недвижимым имуществом»,— отмечает собеседник в крупной УК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Вдобавок брокеры и управляющие наделяются правом исполнить поручение неквалифицированного инвестора, требующее прохождения тестирования. Это возможно при исполнении ряда условий: компании должны уведомить о рисках таких операций, а клиент должен предоставить заявление о принятии данных рисков. Величина таких инвестиций в год не может превышать 300 тыс. руб. Данные лимиты, как считает гендиректор «ТКБ Инвестмент Партнерс» Дмитрий Тимофеев, частично выправляют ситуацию с усложнением процедуры квалификации. Вместе с тем положительный результат тестирования будет действовать пять лет со дня его получения или со дня совершения последней сделки, в отношении которой проведено тестирование.

В течение срока действия физического лица повторное тестирование не проводится, за исключением случаев, установленных договором.

Изменения, вводимые законом, облегчают доступ к более сложным финансовым инструментам широкого круга инвесторов. Но, как считает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков, требуют более тщательной подготовки для минимизации рисков. Сейчас можно получить этот статус в течение дня практически гарантированно, если удовлетворяешь имущественному цензу, который с начала 2025 года будет повышен с 6 млн до 12 млн руб. Сдача экзаменов может занять больше времени и потребовать большего числа попыток. «Вполне возможно, что в период, оставшийся до вступления этого закона в силу, число инвесторов, желающих получить статус "квала" по старым правилам, возрастет»,— считает Валентина Савенкова. Аналогичного мнения придерживается и Дмитрий Тимофеев, указывая, что полученный по старым правилам статус будет действовать и после вступления в силу нового закона.

Впрочем, для полноценного запуска закона ЦБ должен будет выпустить нормативные акты по количественным критериям для процедуры квалификации. «Выпуск нормативных актов может занять не один месяц, и в них кроется основная неопределенность, так как критерии могут быть чрезмерно завышенными»,— отмечает источник “Ъ” на фондовом рынке.

Виталий Гайдаев