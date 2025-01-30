Нико Ковач прошел от «Баварии» до «Боруссии»

Новым главным тренером одного из самых известных немецких футбольных клубов, дортмундской «Боруссии», стал Нико Ковач. Хорватский специалист, под руководством которого мюнхенская «Бавария» в 2019 году сделала золотой дубль, призван прервать спад в результатах финалиста предыдущей Лиги чемпионов, который хотя и пробился в стыковой раунд play-off главного еврокубка, но в Бундеслиге идет лишь на 11-м месте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поработав в «Айнтрахте», «Баварии» и «Вольсбурге», Нико Ковач заключил контракт с четвертым немецким клубом — дортмундской «Боруссией»

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters Поработав в «Айнтрахте», «Баварии» и «Вольсбурге», Нико Ковач заключил контракт с четвертым немецким клубом — дортмундской «Боруссией»

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

О назначении Нико Ковача главным тренером дортмундской «Боруссии» сообщила пресс-служба клуба. Контракт 53-летнего хорвата рассчитан до конца июня 2026 года. К исполнению своих обязанностей он приступит в воскресенье после выездного матча чемпионата Германии с «Хайденхаймом».

На посту главного тренера «Боруссии» Ковач заменил Нури Шахина — молодого немецкого тренера турецкого происхождения.

В свою очередь, Шахин пришел к руководству популярным клубом летом после ухода Эдина Терзича — немца с хорватскими корнями. Напомним, что этот специалист впервые с весны 2013 года вывел «Боруссию» в финал Лиги чемпионов, однако конфликтовал с многолетним лидером команды защитником Матсом Хуммельсом, да и в Бундеслиге, где дортмундцы финишировали лишь пятыми, не сумел обеспечить нужный результат.

Правда, 36-летний Шахин, который перед приходом в «Боруссию» имел опыт работы в турецком «Антальяспоре», ситуацию выправить не смог. После 19 туров «Боруссия» занимает в турнирной таблице национального чемпионата лишь 11-е место, набрав всего 26 очков, а в Лиге чемпионов, одержав 5 побед в 8 матчах общего этапа, с 15 очками заняла 10-е место, потерпела одно совсем необязательное поражение — от «Болоньи», которая не попала в стыковой раунд play-off. То есть туда, где, в свою очередь, теперь выступят дортмундцы.

Тренерский бэкграунд Нико Ковача довольно солиден. Под его руководством сборная Хорватии выступала на чемпионате мира 2014 года в Бразилии, а франкфуртский «Айнтрахт» в 2018 году сенсационно победил в финале Кубка Германии «Баварию».

Уже через несколько недель Ковач приступил к работе с мюнхенским клубом, за который в свое время на протяжении двух лет выступал в качестве игрока. В 2019 году «Бавария» сделала в Германии золотой дубль, но выбыла из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, неуверенно начала следующий сезон и осенью распрощалась с Ковачем, который после этого работал с «Монако» и «Вольфсбургом».

«Команды Нико всегда отличались энергетикой, решимостью, в них был важен коллективный дух. И мы рассчитываем прочувствовать и увидеть все это как на поле, так и за его пределами. Мы оказались в сложной ситуации и уверены, что в лице Нико нашли тренера, способного ее преодолеть»,— заявил в четверг спортивный директор «Боруссии» Ларс Рикен.

Ассистировать Нико Ковачу в Дортмунде будет его младший брат Роберт Ковач — в прошлом известный защитник, который имеет двухлетний опыт выступлений за «Боруссию», а также играл с братом в «Баварии» и сборной Хорватии.

Евгений Федяков