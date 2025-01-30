Нико Ковач прошел от «Баварии» до «Боруссии»
Хорватский тренер возглавил дортмундскую команду
Новым главным тренером одного из самых известных немецких футбольных клубов, дортмундской «Боруссии», стал Нико Ковач. Хорватский специалист, под руководством которого мюнхенская «Бавария» в 2019 году сделала золотой дубль, призван прервать спад в результатах финалиста предыдущей Лиги чемпионов, который хотя и пробился в стыковой раунд play-off главного еврокубка, но в Бундеслиге идет лишь на 11-м месте.
Поработав в «Айнтрахте», «Баварии» и «Вольсбурге», Нико Ковач заключил контракт с четвертым немецким клубом — дортмундской «Боруссией»
Фото: Wolfgang Rattay / Reuters
О назначении Нико Ковача главным тренером дортмундской «Боруссии» сообщила пресс-служба клуба. Контракт 53-летнего хорвата рассчитан до конца июня 2026 года. К исполнению своих обязанностей он приступит в воскресенье после выездного матча чемпионата Германии с «Хайденхаймом».
На посту главного тренера «Боруссии» Ковач заменил Нури Шахина — молодого немецкого тренера турецкого происхождения.
В свою очередь, Шахин пришел к руководству популярным клубом летом после ухода Эдина Терзича — немца с хорватскими корнями. Напомним, что этот специалист впервые с весны 2013 года вывел «Боруссию» в финал Лиги чемпионов, однако конфликтовал с многолетним лидером команды защитником Матсом Хуммельсом, да и в Бундеслиге, где дортмундцы финишировали лишь пятыми, не сумел обеспечить нужный результат.
Правда, 36-летний Шахин, который перед приходом в «Боруссию» имел опыт работы в турецком «Антальяспоре», ситуацию выправить не смог. После 19 туров «Боруссия» занимает в турнирной таблице национального чемпионата лишь 11-е место, набрав всего 26 очков, а в Лиге чемпионов, одержав 5 побед в 8 матчах общего этапа, с 15 очками заняла 10-е место, потерпела одно совсем необязательное поражение — от «Болоньи», которая не попала в стыковой раунд play-off. То есть туда, где, в свою очередь, теперь выступят дортмундцы.
Тренерский бэкграунд Нико Ковача довольно солиден. Под его руководством сборная Хорватии выступала на чемпионате мира 2014 года в Бразилии, а франкфуртский «Айнтрахт» в 2018 году сенсационно победил в финале Кубка Германии «Баварию».
Уже через несколько недель Ковач приступил к работе с мюнхенским клубом, за который в свое время на протяжении двух лет выступал в качестве игрока. В 2019 году «Бавария» сделала в Германии золотой дубль, но выбыла из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, неуверенно начала следующий сезон и осенью распрощалась с Ковачем, который после этого работал с «Монако» и «Вольфсбургом».
«Команды Нико всегда отличались энергетикой, решимостью, в них был важен коллективный дух. И мы рассчитываем прочувствовать и увидеть все это как на поле, так и за его пределами. Мы оказались в сложной ситуации и уверены, что в лице Нико нашли тренера, способного ее преодолеть»,— заявил в четверг спортивный директор «Боруссии» Ларс Рикен.
Ассистировать Нико Ковачу в Дортмунде будет его младший брат Роберт Ковач — в прошлом известный защитник, который имеет двухлетний опыт выступлений за «Боруссию», а также играл с братом в «Баварии» и сборной Хорватии.