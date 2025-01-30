Золотая пара

Самыми известными жертвами катастрофы рейса American Airlines стали супруги Евгения Шишкова и Вадим Наумов. 52-летняя Шишкова и 55-летний Наумов когда-то были одной из самых ярких пар в отечественном фигурном катании. Вместе выступать они начали еще в СССР, в конце 1980-х, а в начале 1990-х, перед его распадом, пробились в основу сборной, из которой потом не выпадали, постоянно участвуя в топовых турнирах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Выступление в Лиллехаммере, 1994 год

Фото: Chris Cole / Allsport / Getty Images Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Выступление в Лиллехаммере, 1994 год

Фото: Chris Cole / Allsport / Getty Images

Их первой Олимпиадой была та, что состоялась в Альбервилле в 1992 году. На ней Шишкова с Наумовым, представлявшие команду СНГ, стали пятыми. Спустя два года, успев завоевать бронзу чемпионата мира, они, уже как спортсмены из сборной России, отправились на свои следующие Олимпийские игры. В норвежском Лиллехаммере Шишкова и Наумов остались сразу за первой тройкой, пропустив вперед знаменитых соотечественников: Екатерину Гордееву с Сергеем Гриньковым и Наталью Мишкутенок с Артуром Дмитриевым, а также канадцев Изабель Брассер и Ллойда Айслера. Вскоре после Олимпиады в Японии прошло мировое первенство. Золотые и серебряные призеры норвежских Игр его пропустили, а в их отсутствие Евгения Шишкова и Вадим Наумов взяли золото, обойдя канадскую пару.

На топовом уровне тренировавшиеся у Людмилы Великовой, до сих пор востребованного специалиста, фигуристы, сочетавшие постановки под классику с довольно смелыми экспериментами, держались еще несколько лет. А в конце 1990-х они перешли в профессиональный спорт, который тогда существовал отдельно от формально любительского, контролировавшегося Международным союзом конькобежцев. И это было чрезвычайно удачное решение. В профессиональном фигурном катании с его более гибким регламентом Шишкова и Наумов быстро добились успеха, также выиграв чемпионат мира, а затем начали тренировать в США в расположенном в Коннектикуте центре молодых спортсменов. Среди тех, с кем Шишкова и Наумов занимались, был и их сын Максим. 23-летний Максим Наумов соревновался на чемпионате США, но он улетел из Уичито другим рейсом.

Арнольд Кабанов