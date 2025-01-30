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Золотая пара

Чем известны Евгения Шишкова и Вадим Наумов

Самыми известными жертвами катастрофы рейса American Airlines стали супруги Евгения Шишкова и Вадим Наумов. 52-летняя Шишкова и 55-летний Наумов когда-то были одной из самых ярких пар в отечественном фигурном катании. Вместе выступать они начали еще в СССР, в конце 1980-х, а в начале 1990-х, перед его распадом, пробились в основу сборной, из которой потом не выпадали, постоянно участвуя в топовых турнирах.

Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Выступление в Лиллехаммере, 1994 год

Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Выступление в Лиллехаммере, 1994 год

Фото: Chris Cole / Allsport / Getty Images

Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Выступление в Лиллехаммере, 1994 год

Фото: Chris Cole / Allsport / Getty Images

Их первой Олимпиадой была та, что состоялась в Альбервилле в 1992 году. На ней Шишкова с Наумовым, представлявшие команду СНГ, стали пятыми. Спустя два года, успев завоевать бронзу чемпионата мира, они, уже как спортсмены из сборной России, отправились на свои следующие Олимпийские игры. В норвежском Лиллехаммере Шишкова и Наумов остались сразу за первой тройкой, пропустив вперед знаменитых соотечественников: Екатерину Гордееву с Сергеем Гриньковым и Наталью Мишкутенок с Артуром Дмитриевым, а также канадцев Изабель Брассер и Ллойда Айслера. Вскоре после Олимпиады в Японии прошло мировое первенство. Золотые и серебряные призеры норвежских Игр его пропустили, а в их отсутствие Евгения Шишкова и Вадим Наумов взяли золото, обойдя канадскую пару.

На топовом уровне тренировавшиеся у Людмилы Великовой, до сих пор востребованного специалиста, фигуристы, сочетавшие постановки под классику с довольно смелыми экспериментами, держались еще несколько лет. А в конце 1990-х они перешли в профессиональный спорт, который тогда существовал отдельно от формально любительского, контролировавшегося Международным союзом конькобежцев. И это было чрезвычайно удачное решение. В профессиональном фигурном катании с его более гибким регламентом Шишкова и Наумов быстро добились успеха, также выиграв чемпионат мира, а затем начали тренировать в США в расположенном в Коннектикуте центре молодых спортсменов. Среди тех, с кем Шишкова и Наумов занимались, был и их сын Максим. 23-летний Максим Наумов соревновался на чемпионате США, но он улетел из Уичито другим рейсом.

Арнольд Кабанов

Фотогалерея

Достижения разбившихся в США Шишковой и Наумова

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Вадим Наумов родился в Ленинграде в 1969 году, Евгения Шишкова — там же, в 1972-м. С 1980-х выступали в паре за сборные СССР и России, тренировалась у мастера спорта СССР Людмилы Великовой &lt;br>На фото: Вадим Наумов и Евгения Шишкова на Гран-при NHK Trophy в Японии, 1995 год

Вадим Наумов родился в Ленинграде в 1969 году, Евгения Шишкова — там же, в 1972-м. С 1980-х выступали в паре за сборные СССР и России, тренировалась у мастера спорта СССР Людмилы Великовой
На фото: Вадим Наумов и Евгения Шишкова на Гран-при NHK Trophy в Японии, 1995 год

Фото: Reuters

На чемпионате СССР по фигурному катанию в Минске

На чемпионате СССР по фигурному катанию в Минске

Фото: Г.Семенов / Фотохроника ТАСС

С 1991 по 1995 годы выступали на чемпионате Европы. Четыре раза завоевывали бронзу, один раз — серебро

С 1991 по 1995 годы выступали на чемпионате Европы. Четыре раза завоевывали бронзу, один раз — серебро

Фото: Г. Семенов / Фотохроника ТАСС

На зимней Олимпиаде 1992 заняли пятое место, на зимней Олимпиаде 1994 — четвертое (на фото)

На зимней Олимпиаде 1992 заняли пятое место, на зимней Олимпиаде 1994 — четвертое (на фото)

Фото: Владимир Беззубов / ИТАР-ТАСС

В 1994 году выиграли чемпионат мира по фигурному катанию, в 1995-м взяли серебро

В 1994 году выиграли чемпионат мира по фигурному катанию, в 1995-м взяли серебро

Фото: Reuters

Евгения Шишкова и Вадим Наумов поженились в 1995 году в Санкт-Петербурге, в 2001 году у них родился сын Максим

Евгения Шишкова и Вадим Наумов поженились в 1995 году в Санкт-Петербурге, в 2001 году у них родился сын Максим

Фото: Вячеслав Евдокимов / Фотохроника ТАСС

Выступление в короткой программе парного катания на чемпионате мира в Канаде, 1996 год

Выступление в короткой программе парного катания на чемпионате мира в Канаде, 1996 год

Фото: JEFF HAYNES / AFP

В конце 1990-х завершили карьеру и переехали в США, где занялись тренерской работой. В частности, тренировали американскую пару Кэтрин Оршер и Гаррет Лукаш &lt;br>На фото: на чемпионате России в московском дворце спорта «Сокольники»

В конце 1990-х завершили карьеру и переехали в США, где занялись тренерской работой. В частности, тренировали американскую пару Кэтрин Оршер и Гаррет Лукаш
На фото: на чемпионате России в московском дворце спорта «Сокольники»

Фото: Владимир Родионов / РИА Новости

Сын фигуристов Максим (на фото в центре) — чемпион США среди юниоров 2013 года. В 2020 году вошел в пятерку лучших на чемпионате мира среди юниоров

Сын фигуристов Максим (на фото в центре) — чемпион США среди юниоров 2013 года. В 2020 году вошел в пятерку лучших на чемпионате мира среди юниоров

Фото: @team.genia.vadi

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Вадим Наумов родился в Ленинграде в 1969 году, Евгения Шишкова — там же, в 1972-м. С 1980-х выступали в паре за сборные СССР и России, тренировалась у мастера спорта СССР Людмилы Великовой
На фото: Вадим Наумов и Евгения Шишкова на Гран-при NHK Trophy в Японии, 1995 год

Фото: Reuters

На чемпионате СССР по фигурному катанию в Минске

Фото: Г.Семенов / Фотохроника ТАСС

С 1991 по 1995 годы выступали на чемпионате Европы. Четыре раза завоевывали бронзу, один раз — серебро

Фото: Г. Семенов / Фотохроника ТАСС

На зимней Олимпиаде 1992 заняли пятое место, на зимней Олимпиаде 1994 — четвертое (на фото)

Фото: Владимир Беззубов / ИТАР-ТАСС

В 1994 году выиграли чемпионат мира по фигурному катанию, в 1995-м взяли серебро

Фото: Reuters

Евгения Шишкова и Вадим Наумов поженились в 1995 году в Санкт-Петербурге, в 2001 году у них родился сын Максим

Фото: Вячеслав Евдокимов / Фотохроника ТАСС

Выступление в короткой программе парного катания на чемпионате мира в Канаде, 1996 год

Фото: JEFF HAYNES / AFP

В конце 1990-х завершили карьеру и переехали в США, где занялись тренерской работой. В частности, тренировали американскую пару Кэтрин Оршер и Гаррет Лукаш
На фото: на чемпионате России в московском дворце спорта «Сокольники»

Фото: Владимир Родионов / РИА Новости

Сын фигуристов Максим (на фото в центре) — чемпион США среди юниоров 2013 года. В 2020 году вошел в пятерку лучших на чемпионате мира среди юниоров

Фото: @team.genia.vadi

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