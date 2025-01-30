DeepSeek заподозрили в плагиате
Использовались ли чужие данные для создания китайской нейросети
Alibaba выпустила новую модель искусственного интеллекта, которая превосходит DeepSeek. Как пишет Bloomberg, успех одноименного стартапа повлиял не только на западный рынок, но и на индустрию в КНР. После фурора DeepSeek, Alibaba заявила, что ее новая модель почти по всем характеристикам лучше конкурентов. Тем временем, к самой DeepSeek стали поступать обвинения в плагиате. OpenAI и Microsoft начали расследование кражи данных. Источники Bloomberg сообщили, что осенью группа лиц, которая якобы причастна к китайскому стартапу, нелегально получила доступ к технологии ChatGPT.
Однако независимый эксперт по информационной безопасности Яков Гродзенский сомневается, что для создания китайского чат-бота были использованы чужие данные: «Это действительно очень интересная нейросеть, установил ее и на компьютер, и на телефон. Выдает хорошие результаты. По интерфейсу достаточно близка к тому, что из себя представляет ChatGPT. Что касается обвинений, то, наверное, если даже это так, действовать надо, не пытаясь проанализировать доступы к так называемым сворованным объемам генеративных данных.
Даже если они и были сворованы, то, скорее всего, доступ обеспечивался через VPN и установить подлинные IP-адреса тяжело. Не дураки эти данные получали. Один из вариантов: провести большую аналитическую работу, сравнить большое количество вопросов и выдаваемых ответов в двух сетях. Генеративная модель OpenAI, которая является, по словам Сэма Альтмана, прорывом, в DeepSeek уже реализована. Реализация модели глубокого обдумывания вопросов наводит на мысль о том, что все-таки работа в большинстве была проведена компанией самостоятельно, но, конечно, в любом случае это требует определенного анализа, главным образом, со стороны ChatGPT».
На прошлой неделе китайский стартап DeepSeek представил свой чат-бот, на разработку которого он потратил меньше чипов и денег, чем западные конкуренты. Создание модели искусственного интеллекта обошлось примерно в $6 млн. Успех DeepSeek привел к обвалу акций американских техногигантов. Сильнее всего это ударило по производителю чипов Nvidia. За один день компания потеряла почти $600 млрд. А инвесторы стали сомневаться в том, действительно ли разработка моделей искусственного интеллекта требует больших вложений. Последовавшие за этим обвинения в воровстве — эмоциональная реакция крупных игроков на свои потери, уверен директор компании «IT-Резерв» Павел Мясоедов: «Со стороны OpenAI наблюдается некоторая истерика. Компания хоть и не котируется на бирже, ее коллеги на рынке сильно пострадали, как только вышли новости об этом китайском решении. Соответственно, возникла истерика, и на нее как-то надо реагировать. Результаты ChatGPT применяются повсеместно, как и результаты работы OpenAI и Nvidia.
DeepSeek функционировала на рынке Китая, ее создали под китайскую аудиторию, и вдруг эта компания появляется на мировой арене и что-то декларирует. А мы это даже не проверили и не знаем, насколько широко могут применяться результаты их работы. За один или два дня никакие рыночные позиции гигантов искусственного интеллекта никак не ухудшатся. Более того, они тоже работают над новыми версиями. Каких-то определенных вершин искусственный интеллект уже достиг, и сейчас есть уже технологические барьеры для его дальнейшего развития. Не верится, что какая-то компания дальше побежит сумасшедшими темпами».
По данным портала TechCrunch, приложение DeepSeek в выходные обогнало по скачиваниям ChatGPT. А ежедневное посещение сайта китайской компании увеличилось с 280 тыс. до 6 млн пользователей. Из-за кибератак и нагрузки у новых пользователей возникли проблемы с регистрацией, что признал и сам стартап. Приведут ли технические проблемы к падению интереса к DeepSeek? Руководитель образовательной программы «Искусственный интеллект» МИФИ Роман Душкин полагает, что китайский стартап справится с ажиотажем: «Поскольку эта компания выпустила свою модель в открытый доступ, я уверен, что они ждали такого хайпового всплеска интереса.
Все выглядит как-то очень спланированно, как будто бы китайские мастера виртуальных боевых искусств провели спецоперацию. Но они не рассчитали свои силы. Пришло больше пользователей, чем ожидали в DeepSeek, поэтому они захлебнулись. Что компания будет делать? Скорее всего, масштабировать свои сервисы. С другой стороны, они пока закрыли регистр новых пользователей и постараются все это охватить, повторив успех OpenAI, у которых ChatGPT два года назад выстрелил так, как ни одно другое приложение.
Какого шага теперь стоит ждать от американских корпораций? Сейчас американцы, во-первых, затаятся, начнут что-нибудь придумывать. Китайцы открыли не ящик Пандоры, но это может быть новым этапом. Тот прорыв, который сделала DeepSeek, она фактически отдала всему миру, и, возможно, в этом заключается самая сермяжная правда. Китай не позволит США монополизировать этот рынок и остаться гегемоном. Сейчас любой желающий может начать разработку своих собственных моделей».
В Open AI подчеркнули, что компания принимает контрмеры для защиты своей интеллектуальной собственности и отметили важность сотрудничества с властями США, чтобы уберечь передовые технологии от воровства.
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