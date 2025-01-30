DeepSeek заподозрили в плагиате

Alibaba выпустила новую модель искусственного интеллекта, которая превосходит DeepSeek. Как пишет Bloomberg, успех одноименного стартапа повлиял не только на западный рынок, но и на индустрию в КНР. После фурора DeepSeek, Alibaba заявила, что ее новая модель почти по всем характеристикам лучше конкурентов. Тем временем, к самой DeepSeek стали поступать обвинения в плагиате. OpenAI и Microsoft начали расследование кражи данных. Источники Bloomberg сообщили, что осенью группа лиц, которая якобы причастна к китайскому стартапу, нелегально получила доступ к технологии ChatGPT.

Однако независимый эксперт по информационной безопасности Яков Гродзенский сомневается, что для создания китайского чат-бота были использованы чужие данные: «Это действительно очень интересная нейросеть, установил ее и на компьютер, и на телефон. Выдает хорошие результаты. По интерфейсу достаточно близка к тому, что из себя представляет ChatGPT. Что касается обвинений, то, наверное, если даже это так, действовать надо, не пытаясь проанализировать доступы к так называемым сворованным объемам генеративных данных.

Даже если они и были сворованы, то, скорее всего, доступ обеспечивался через VPN и установить подлинные IP-адреса тяжело. Не дураки эти данные получали. Один из вариантов: провести большую аналитическую работу, сравнить большое количество вопросов и выдаваемых ответов в двух сетях. Генеративная модель OpenAI, которая является, по словам Сэма Альтмана, прорывом, в DeepSeek уже реализована. Реализация модели глубокого обдумывания вопросов наводит на мысль о том, что все-таки работа в большинстве была проведена компанией самостоятельно, но, конечно, в любом случае это требует определенного анализа, главным образом, со стороны ChatGPT».

На прошлой неделе китайский стартап DeepSeek представил свой чат-бот, на разработку которого он потратил меньше чипов и денег, чем западные конкуренты. Создание модели искусственного интеллекта обошлось примерно в $6 млн. Успех DeepSeek привел к обвалу акций американских техногигантов. Сильнее всего это ударило по производителю чипов Nvidia. За один день компания потеряла почти $600 млрд. А инвесторы стали сомневаться в том, действительно ли разработка моделей искусственного интеллекта требует больших вложений. Последовавшие за этим обвинения в воровстве — эмоциональная реакция крупных игроков на свои потери, уверен директор компании «IT-Резерв» Павел Мясоедов: «Со стороны OpenAI наблюдается некоторая истерика. Компания хоть и не котируется на бирже, ее коллеги на рынке сильно пострадали, как только вышли новости об этом китайском решении. Соответственно, возникла истерика, и на нее как-то надо реагировать. Результаты ChatGPT применяются повсеместно, как и результаты работы OpenAI и Nvidia.

DeepSeek функционировала на рынке Китая, ее создали под китайскую аудиторию, и вдруг эта компания появляется на мировой арене и что-то декларирует. А мы это даже не проверили и не знаем, насколько широко могут применяться результаты их работы. За один или два дня никакие рыночные позиции гигантов искусственного интеллекта никак не ухудшатся. Более того, они тоже работают над новыми версиями. Каких-то определенных вершин искусственный интеллект уже достиг, и сейчас есть уже технологические барьеры для его дальнейшего развития. Не верится, что какая-то компания дальше побежит сумасшедшими темпами».

По данным портала TechCrunch, приложение DeepSeek в выходные обогнало по скачиваниям ChatGPT. А ежедневное посещение сайта китайской компании увеличилось с 280 тыс. до 6 млн пользователей. Из-за кибератак и нагрузки у новых пользователей возникли проблемы с регистрацией, что признал и сам стартап. Приведут ли технические проблемы к падению интереса к DeepSeek? Руководитель образовательной программы «Искусственный интеллект» МИФИ Роман Душкин полагает, что китайский стартап справится с ажиотажем: «Поскольку эта компания выпустила свою модель в открытый доступ, я уверен, что они ждали такого хайпового всплеска интереса.

Все выглядит как-то очень спланированно, как будто бы китайские мастера виртуальных боевых искусств провели спецоперацию. Но они не рассчитали свои силы. Пришло больше пользователей, чем ожидали в DeepSeek, поэтому они захлебнулись. Что компания будет делать? Скорее всего, масштабировать свои сервисы. С другой стороны, они пока закрыли регистр новых пользователей и постараются все это охватить, повторив успех OpenAI, у которых ChatGPT два года назад выстрелил так, как ни одно другое приложение.

Какого шага теперь стоит ждать от американских корпораций? Сейчас американцы, во-первых, затаятся, начнут что-нибудь придумывать. Китайцы открыли не ящик Пандоры, но это может быть новым этапом. Тот прорыв, который сделала DeepSeek, она фактически отдала всему миру, и, возможно, в этом заключается самая сермяжная правда. Китай не позволит США монополизировать этот рынок и остаться гегемоном. Сейчас любой желающий может начать разработку своих собственных моделей».

В Open AI подчеркнули, что компания принимает контрмеры для защиты своей интеллектуальной собственности и отметили важность сотрудничества с властями США, чтобы уберечь передовые технологии от воровства.

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Анна Кулецкая