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Коммерсантъ FM
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Китайская угроза

Чат-бот DeepSeek может превзойти OpenAI и уже обваливает акции

Китай бросил вызов Дональду Трампу в сфере искусственного интеллекта. Компания DeepSeek выложила свою модель ИИ в день инаугурации президента США и обрушила акции западных техногигантов. Несмотря на отсутствие новейших американских чипов, разработка из КНР может даже превосходить конкурента от OpenAI, считают на рынке. Насколько справедливы такие оценки? И как появление модели влияет на индустрию? Расскажет Даниил Бабкин.

Фото: CFOTO / Future Publishing / Getty Images

Фото: CFOTO / Future Publishing / Getty Images

В DeepSeek утверждают, что их разработка такая же мощная, как и продукт от лидера рынка OpenAI. Но американская компания потратила на обучение своей модели около $80 млн. А китайская разработка стоила всего $5,5 млн. После публикаций западных СМИ инвесторы задались вопросом: не завышены ли оценки стартапов, связанных с искусственным интеллектом? Бумаги технологических компаний и Европы, и США заметно подешевели. Удивление рынка вызвано тем, что из-за санкций Китай не может получать новейшие чипы.

Запад шокирован китайским интеллектом

Поэтому в стране создали технологию, менее требовательную к оборудованию, отмечает член комиссии по стандартизации искусственного интеллекта Французской ассоциации по стандартизации Александр Тюльканов: «У нас есть новая интересная модель. По некоторым бенчмаркам утверждается, что она сопоставима с одной из последних, опубликованных OpenAI. Систему на основе модели можно развернуть практически у себя дома. Сейчас проходят эксперименты вплоть до запуска их на компьютерах, которые обычно считались неподходящими для этого. Именно работа обходится гораздо дешевле, по некоторым оценкам, в 21 раз, чем почти аналогичная от OpenAI».

Воспринимают DeepSeek как «черного лебедя», который изменит рынок, но пока только в техноблогах, а в уважаемых изданиях от громких оценок воздерживаются. И тем не менее подтверждают, что китайская модель особенно хороша в программировании и математических расчетах. Тревога на Уолл-стрит обоснована, считает основатель и генеральный директор компании Sistemma Сергей Зубарев: «Китай абсолютно не регулирует развитие искусственного интеллекта, он, наоборот, это поощряет. В КНР больше всего открытий и научных публикаций на данную тему, чем во всем остальном мире. Отличная китайская математическая школа привела к тому, что они компенсируют недостаток финансов, видеокарт за счет оптимизации алгоритмов.

Абсолютная угроза для ChatGPT как для лидера».

Одна из ключевых особенностей модели — полностью открытый код, и возможность для разработчиков широко использовать ее для коммерческих целей. Она доступна и в России без VPN, но требует регистрации. Выход DeepSeek на рынок пойдет всем на пользу, считает руководитель образовательной программы «Искусственный интеллект» МИФИ Роман Душкин: «В этом случае конкуренция должна принести благо.

Эксперты — о перспективах мегапроекта Stargate по совершенствованию ИИ

Давление, которое оказывают китайские компании, приведет к тому, что модели станут более качественные, с одной стороны, и, скорее всего, более открытые, с другой. Сейчас выбран курс на ИИ-национализацию — все замкнуть в национальных границах, никому ничего не давать, несмотря на то, что это технология, которая, является подрывной для мировой экономики в целом.

И именно мировому сообществу нужно в тесном диалоге друг с другом вырабатывать новые правила игры».

На прошлой неделе Дональд Трамп объявил о создании проекта Stargate. OpenAI и Oracle и SoftBank вложат в него сразу $100 млрд. Президент США обещал, что проект станет крупнейшим в сфере искусственного интеллекта в истории. А 27 января китайский Bank of China сообщил, что инвестирует в искусственный интеллект 1 трлн юаней, или $138 млрд.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Даниил Бабкин, Илья Сизов

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