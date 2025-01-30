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Коммерсантъ FM
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Базу DeepSeek с историей чатов нашли в открытом доступе за несколько минут

Американская компания по кибербезопасности Wiz сообщила, что ее сотрудникам удалось обнаружить в общем доступе базу данных ClickHouse, связанную с китайским ИИ-стартапом DeepSeek. Используя обнаруженные файлы, программисты Wiz получили полный контроль над базой.

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

В сообщении Wiz говорится, что база ClickHouse была размещена на oauth2callback.deepseek.com:9000 и dev.deepseek.com:9000. Она была полностью открытой и раскрывала конфиденциальные данные.

«Эта база данных содержала значительный объем истории чатов, внутренних данных и конфиденциальной информации, включая потоки журналов, секреты API и эксплуатационные данные»,— говорится в сообщении.

В компании отметили, что обнаружить утечки сотрудники компании смогли «в течение нескольких минут», а занялись этим, поскольку «DeepSeek произвел фурор в сфере искусственного интеллекта». Компания Wiz работает с 2020 года. Она специализируется на выявлении рисков для безопасности различных облачных сервисов.

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