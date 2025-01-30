Депутаты попросят вырубить часть мордовского заповедника для безопасности Сарова

Депутаты заксобрания Нижегородской области на пленарном заседании 30 января 2025 года утвердили подготовленный комитетом по экологии проект обращения к премьер-министру Михаилу Мишустину по поводу противопожарной безопасности ядерных объектов закрытого территориального образования (ЗАТО) Саров. Изменения касаются территории Мордовского заповедника им. П.Г. Смидовича, граничащей с Саровом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Город Саров, где расположен Федеральный ядерный центр

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Город Саров, где расположен Федеральный ядерный центр

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В обращении говорится о необходимости выделить земельный участок шириной 100 м для расчистки и создания минерализованной полосы, которая могла бы остановить огонь в случае крупных лесных пожаров. Поводом для обращения, в первую очередь, стали лесные пожары 2021 года, когда огонь вплотную подступил к производственной площадке федерального учреждения «РФЯЦ-ВНИИЭФ».

Законодательство не позволяет вырубать деревья в заповеднике, а также в полной мере расчищать горельники. Поэтому заксобрание просит Михаил Мишустина поручить Минприроды РФ или скорректировать положение о мордовском заповеднике в части возможности расчистки полосы леса, или выделить участок шириной 100 м и передать его в ведение ядерного центра.

Также они просят определить источник финансирования для вырубки и последующего ежегодного поддержания минерализированной полосы.

Галина Шамберина